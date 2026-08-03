Tunisie: Des températures jusqu'à 42°C en début de semaine, baisse attendue à partir de cette date

Les températures atteindront jusqu'à 42°C dans plusieurs régions de la Tunisie au début de la semaine, avant d'amorcer une baisse progressive à partir de mercredi, a indiqué l'ingénieure Saïda Ben Salah de l'Institut national de la météorologie (INM). Elle a toutefois précisé que cette hausse ne constitue pas une vague de chaleur.

Dans une déclaration accordée ce dimanche à la radio Nationale, la responsable a expliqué que l'augmentation des températures reste modérée et conforme aux conditions habituelles de la saison estivale. Les maximales devraient atteindre, lundi et mardi, entre 41 et 42°C dans plusieurs régions du pays.

Selon les prévisions de l'INM, un rafraîchissement progressif s'installera à partir de mercredi et se poursuivra jusqu'à samedi, permettant aux températures de se rapprocher progressivement des normales saisonnières du mois d'août.

Pour la journée de dimanche, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Des cellules orageuses accompagnées de pluies localement faibles pourront se former au cours de l'après-midi sur les régions de l'ouest ainsi que sur le centre et le sud du pays. La mer sera peu agitée sur l'ensemble des côtes.

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Les températures maximales varieront dimanche entre 34 et 38°C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 39 et 42°C dans le reste du pays, avec l'apparition locale du sirocco.

Lundi, les conditions resteront favorables au développement de cellules orageuses durant l'après-midi sur les régions de l'ouest du centre ainsi que localement sur le nord et le sud. Ce scénario devrait se poursuivre mardi et mercredi, avec la possibilité d'orages parfois accompagnés de pluies.

La mer restera peu agitée lundi avant de devenir progressivement plus agitée sur les côtes est en raison d'un renforcement du vent au cours de l'après-midi.

Les températures de lundi oscilleront entre 37 et 41°C sur les zones côtières et les reliefs, et entre 42 et 45°C dans les autres régions, sous l'effet local du sirocco.

Saïda Ben Salah a enfin souligné que, malgré ces températures élevées, les critères d'une vague de chaleur ne sont pas réunis. Elle a rappelé qu'un tel phénomène est caractérisé par des températures dépassant d'au moins 8°C les normales saisonnières et se maintenant pendant plus de trois jours consécutifs. À titre d'exemple, la normale saisonnière pour le Grand Tunis est d'environ 35°C au mois d'août. Les températures actuellement prévues restent donc supérieures aux moyennes, sans atteindre le seuil d'une véritable vague de chaleur.