Tunisie: La STEG et deux entreprises publiques remportent le prix de l'entreprise la plus engagée pour la sécurité routière

La Société Tunisie Autoroutes, la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) et la Société Régionale de Transport de Bizerte ont remporté le prix de « L'entreprise la plus engagée en faveur de la sécurité routière ». Cette distinction leur a été décernée vendredi lors d'une cérémonie organisée au siège du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de sécurité routière.

Lors de ce même événement, le prix de la responsabilité sociétale a été attribué à la Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT) pour son action dans la diffusion d'une culture de la prévention en milieu professionnel. La cérémonie a été présidée par la cheffe de cabinet de la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Afef Chachi Tayari, en présence de la présidente de l'Union arabe de la sécurité routière, Lina Shabib, des ambassadeurs des Émirats arabes unis, d'Oman et de Jordanie, ainsi que de nombreux dirigeants d'entreprises publiques et de représentants du secteur des transports, indique un communiqué de l'Union arabe de la sécurité routière.

À cette occasion, la présidente de l'Union arabe de la sécurité routière a rappelé l'urgence d'agir face à une tragédie humaine et socio-économique grandissante. Citant le rapport 2023 de l'OMS, elle a précisé que la région de la Méditerranée orientale totalise environ 11 % des décès mondiaux dus aux accidents de la route, soit près de 16 morts pour 100 000 habitants. Une part significative de ces drames survenant lors des trajets professionnels et domicile-travail, les entreprises s'imposent désormais comme des partenaires incontournables de la prévention.

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La manifestation s'est conclue par la signature de plusieurs accords stratégiques. L'Association Tunisie pour Sécurité Routière s'est liée à plusieurs entreprises nationales pour renforcer les programmes de formation des salariés. Enfin, l'Union arabe de la sécurité routière et l'Union arabe des associations d'auberges de jeunesse ont paraphé une convention visant à lancer des initiatives conjointes de sensibilisation, ciblant en priorité les jeunes.