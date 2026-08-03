Afrique: Afrobasket U18 - Les sélections masculine et féminine du Sénégal fixées sur leurs adversaires

Dakar — Les équipes nationales masculine et féminine de basketball du Sénégal connaissent désormais leurs adversaires pour les phases de groupes de l'édition 2026 de l'Afrobasket U18, à l'issue des tirages au sort effectués, dimanche à Abidjan (Côte d'Ivoire), où se dérouleront les deux compétitions.

Les Afrobaskets U18 masculin et féminin se tiendront du 5 au 16 août 2026.

Dans un communiqué publié par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), il est indiqué que les Lionceaux évolueront dans le groupe C avec le Cameroun, la Tunisie et le Rwanda.

Ils tenteront de s'illustrer afin de décrocher l'une des places qualificatives pour les phases à élimination directe et de se rapprocher d'une qualification à la Coupe du monde U19 masculine de la FIBA 2027.

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Chez les filles, les Lioncelles évolueront également dans le groupe C. Elles seront opposées au Nigeria, au Cameroun et à la Tunisie dans une poule qui s'annonce disputée.

Leur objectif sera également de décrocher une qualification pour la Coupe du monde U19 féminine de la FIBA 2027.

Les délégations sénégalaises sont arrivées dimanche, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elles prendront part aux Afrobaskets U18 masculin et féminin.

Voici les tirages complets :

Afrobasket féminin

Groupe A : Côte d'Ivoire, Centrafrique, Ouganda, Kenya

Groupe B : Mali, Maroc, Égypte, Bénin

Groupe C : Nigeria, Cameroun, Sénégal, Tunisie

Afrobasket masculin

Groupe A : Côte d'Ivoire, Égypte, Tchad, Nigeria

Groupe B : Mali, Madagascar, Gabon, Maroc

Groupe C : Cameroun, Tunisie, Rwanda, Sénégal