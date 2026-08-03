Sénégal: Magal 2026 - Dem Dikk prépare le retour des pèlerins dès lundi matin

Touba — Le dispositif de retour des pèlerins du Grand Magal de Touba sera déployé à partir de lundi à 5 heures, avec un point unique de départ installé aux HLM Sokhna Maï dans la ville religieuse, a annoncé, dimanche, le coordonnateur du transport de voyageurs par la société nationale Dem Dikk, Daouda Diawara.

"Le dispositif du retour sera déployé au lendemain du Magal, lundi à partir de 5 heures du matin. Les points de départ à Touba sont regroupés au niveau d'un seul site de ralliement des fidèles, aux HLM Sokhna Maï", a-t-il déclaré à l'APS.

Selon M. Diawara, la société publique de transport a déjà enregistré près de 950 départs depuis le lancement de son dispositif spécial pour l'acheminement des pèlerins vers Touba.

Il a précisé que les opérations de retour seront adaptées à l'affluence observée dès la première journée.

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"Demain (lundi) sera déterminant pour voir la conduite à tenir pour les autres jours. Si nous arrivons à évacuer le maximum de voyageurs à destination de Dakar dans les premières 24 heures, nous pourrons mettre fin aux opérations", a-t-il expliqué.

Le responsable a indiqué que Dem Dikk avait initialement programmé 160 départs le premier jour, 180 le deuxième et 160 le troisième au départ de Dakar, tout en soulignant que ces chiffres correspondent à des départs et non au nombre réel de véhicules mobilisés.

"Il arrive que des véhicules effectuent plusieurs rotations entre Dakar et Touba. C'est ce qui explique que nous ayons dépassé les 950 départs", a-t-il dit.

Revenant sur le bilan provisoire de l'opération, Daouda Diawara a fait état de plus de 22 000 voyageurs transportés depuis le début du dispositif spécial mis en place par la société publique de transport.

Il a toutefois précisé que le nombre de départs ne reflète pas le volume exact des moyens matériels engagés.

"En réalité, environ 520 véhicules ont été mobilisés sur les trois jours. Les rotations effectuées par une grande partie des autobus expliquent l'écart entre le nombre de départs enregistrés et le parc réellement déployé", a-t-il expliqué.

Le coordonnateur du transport de voyageurs a indiqué qu'un bilan exhaustif de l'opération sera établi à l'issue des opérations de retour.