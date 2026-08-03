Kenya: Cinq morts dans une nouvelle attaque attribuées à des shebabs près de la frontière somalienne

Cinq personnes ont été tuées mardi dans le comté de Mandera, dans le nord-est du Kenya, lors d'une attaque attribuée à des islamistes shebabs. D'après l'AFP, qui cite un rapport de police du poste de Lafey, localité proche de la frontière avec la Somalie, il s'agit de quatre policiers et d'un réserviste du Groupe d'opérations spéciales (SOG), une unité d'élite de la police, qui ont été tués au cours d'une patrouille. Le porte-parole de la police a confirmé auprès de RFI qu'il y avait bien eu une attaque mardi. Cette région du Kenya fait face à des attaques récurrentes du groupe jihadiste, affilié à al-Qaïda.

Ces dernières semaines, les shebabs ont mené plusieurs assauts dans le sous-comté de Lafey, frontalier avec la Somalie. Le quotidien kényan The Nation y fait état d'une présence accrue des islamistes. Selon le journal, ils ont notamment attaqué vendredi dernier deux localités, Arabia et Fino, forçant des locaux à fuir leurs habitations.

L'armée kényane est intervenue en Somalie en 2011 pour combattre le groupe jihadiste, avant d'intégrer la force de l'Union africaine déployée dans le pays. Depuis, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats.

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Aujourd'hui, les shebabs maintiennent une présence dans plusieurs régions du nord-est du pays, rappelle Matthew Bryden, du centre de recherche Sahan, basé à Nairobi. Des attaques, notamment à l'aide d'engins explosifs, y visent régulièrement les forces de sécurité et les civils. Un chef administratif local et un enseignant ont ainsi été tués en janvier dans le comté de Garissa.

En Somalie voisine, le groupe est parvenu l'an dernier à reprendre la majeure partie des territoires que le gouvernement avait reconquis en 2022 et 2023. En 2023, d'ailleurs, alors que Mogadiscio menait une offensive, le Kenya avait connu une recrudescence des attaques sur son territoire.

Ce contexte inquiète alors que le futur de l'AUSSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, est menacé, Washington ayant informé l'organisation ne pas souhaiter maintenir ses financements au Bureau d'appui des Nations unies en Somalie (UNSOS) au-delà de fin-2026, des ressources dont dépend fortement la mission pour son soutien logistique.