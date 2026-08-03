Tunisie: Handball - L'appel aux techniciens chevronnés - Du lourd pour se redresser

Le Club Africain a engagé le 3 juillet 2026 le Germano-Bosniaque Dragan Marković et voilà que l'Espérance Sportive de Tunis qui répond en recrutant l'entraîneur serbo-croate Goran Dzokic. C'est ce dont a besoin le handball pour se redresser et de retrouver les sensations d'un grand du continent et pourquoi pas de l'élite mondiale qu'il a réussi à titiller à une certaine époque.

C'est, en fait, la contribution que pourraient consentir les clubs pour aider le handball national à recoller sérieusement aux grands et reconquérir sa pleine crédibilité. L'entraîneur serbe Dzokic possède une riche expérience du travail dans le Golfe, mais aussi à l'Asobal où il a dirigé Cuenca dans le championnat espagnol beaucoup plus exigeant, il y a 15 ans. Il a dirigé l'équipe du Qatar en succédant à Valéro Rivera. Il a conduit l'équipe nationale du Qatar au titre de champion d'Asie de handball et à la médaille d'or aux Jeux de la solidarité islamique (2022-2023).

Franchir un palier

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Les grands clubs, ceux qui croient en leurs moyens humains techniques et, bien sûr, financiers, ont besoin de prétendre à mieux au niveau de l'encadrement. Ils n'ont pas besoin pour s'affirmer de ces polémiques à répétition qui ne mènent nulle part. Ces échanges à fleuret moucheté menés par des gens qui n'ont rien à faire et qui sont en vérité pour ceux qui paient le plus, de leur temps, pour non pas suggérer ou pour construire, mais pour systématiquement détruire, ne pourront jamais servir une cause.

A plus forte raison celle d'une discipline sportive qui était considérée à une certaine époque le sport collectif le plus représentatif du pays. Vivement l'encadrement et la mise au pas de ces associations qui hantent le Web et qui faussent toutes les données en dressant les jeunes les uns contre les autres.

Le handball, indépendamment de la qualité des techniciens que nous possédons, que personne ne peut nier ou ignorer, a besoin de passer à une nouvelle étape qui instaure une autre vision, des méthodes plus rationnelles, des réponses à bien des questions restées en suspens. Il s'agit de ce fait de ne pas avoir de complexes et d'aller au-devant de ceux qui peuvent réellement nous tirer vers le haut.

Espérons que nous verrons d'autres équipes faire appel à des techniciens chevronnés qui accéléreront le rythme pour regagner le terrain perdu.