Tunisie: Championnats du monde de lutte U17 - Tasnim Athimni glane la médaille d'argent

Face à la Japonaise Natsumi Sasaki, en finale, notre représentante a remporté la médaille d'argent aux championnats du monde de lutte en Azerbaïdjan.

L'aventure de la jeune Tunisienne Rahma Rizgui s'est achevée en quarts de finale de la catégorie des 53 kg, après une défaite (6-7) face à la Colombienne Alejandra Serranoroa. Le match, intense et palpitant, s'est joué dans les derniers instants. Vendredi dernier, nous avons attendu avec impatience la finale historique pour la lutte tunisienne opposant Tasnim Athimni à la Japonaise Natsumi Sasaki.

Il s'agit de la première finale tunisienne aux championnats du monde des moins de 17 ans et seulement de la deuxième finale de l'histoire de la lutte tunisienne, toutes catégories d'âge confondues, après celle de la championne olympique Maroua Amri en 2017. Tasnim Athimni tenait à réussir cette finale des moins de 40 kg féminins pour décrocher la médaille la plus convoitée au monde et remporter un titre mondial de lutte à un si jeune âge.

Ce faisant, Tasnim a réalisé un parcours sans faute pour atteindre l'ultime étape du tournoi avec le parcours suivant : huitièmes de finale : victoire nette 5-0 contre la Mongole Azaya Batulga. Quarts de finale : victoire disputée 6-4 (gagnée par tombé/«touché») contre l'Azerbaïdjanaise Gulkhanim Shirinova, devant le public local.

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Demi-finale : victoire maîtrisée 6-3 face à la Turque Sirin Askara. Aussi, sa rivale a éliminé l'Américaine Sophia Valdez (4-2) lors de sa demi-finale. Sur ce, malgré sa défaite 10-0 face à la Japonaise Natsumi Sasaki en finale, Tasnim Athimni, a remporté la médaille d'argent aux championnats du monde de lutte des moins de 17 ans en Azerbaïdjan. Tasnim a, néanmoins, confirmé son statut de jeune espoir parmi les lutteuses mondiales, laissant présager un avenir brillant.

Une grande satisfaction pour son mentor Faten Hamami pour son travail acharné et son excellent encadrement qui ont permis à Tasnim Athimni d'atteindre cette finale des championnats du monde U17 en Azerbaïdjan, après une performance exceptionnelle qui a confirmé son statut d'une des meilleures mondiales de la catégorie. Une catégorie qu'elle se doit de conserver (ce n'est pas facile !) au moins jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles.