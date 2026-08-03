Tunisie: Entrepreneuriat - Quand l'IA optimise les projets de franchise

L'IA s'impose comme un levier stratégique pour améliorer la qualité des projets et renforcer la pertinence des décisions. En croisant des données multiples : capacités financières, compétences, contraintes de marché ou encore exigences des enseignes, ces nouveaux outils permettent d'orienter les porteurs de projets vers des opportunités économiquement viables, tout en offrant aux réseaux de franchise une meilleure visibilité sur le profil et le potentiel des candidats.

Au-delà de la simple mise en relation, cette approche marque ainsi une évolution vers un écosystème entrepreneurial plus structuré, où la donnée devient un facteur clé de confiance, d'efficacité et de compétitivité, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.

Rym Bedoui Ayari, experte internationale en développement de la franchise et co-fondatrice de « WeFranchiz » nous donne plus de détails sur ce sujet.

Le principal apport de l'intelligence artificielle est de rendre la mise en relation plus précise et plus rationnelle. Traditionnellement, un candidat choisit souvent une franchise sur la base de la notoriété de la marque, de son intérêt personnel ou d'une opportunité ponctuelle.

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Or, une enseigne attractive n'est pas nécessairement adaptée à son profil, à ses ressources ou à son marché local. « Notre modèle analyse la compatibilité entre le candidat, l'enseigne et le territoire d'implantation.

Il prend notamment en compte la capacité d'investissement, l'expérience professionnelle, les compétences managériales, le niveau d'implication souhaité, la zone géographique, le secteur recherché et les contraintes opérationnelles du concept », a mentionné l'experte. Rym Bedoui Ayari a expliqué que l'objectif est de réduire les mises en relation peu pertinentes et de permettre aux deux parties de concentrer leur temps et leurs ressources sur les dossiers, présentant une réelle cohérence économique.

L'IA ne supprime pas le risque entrepreneurial, mais elle permet de mieux l'identifier, de l'anticiper et de prendre des décisions sur la base de données structurées plutôt que sur une simple intuition. « Notre scoring repose sur plusieurs familles de critères. Sur le plan financier, nous analysons notamment l'apport personnel disponible, la capacité éventuelle de financement, le niveau d'investissement recherché, le besoin en fonds de roulement, la tolérance au risque et la cohérence entre les ressources du candidat et le coût global du projet », a-t-elle fait savoir.

Elle a souligné que nous intégrons également des critères économiques et opérationnels : l'expérience en gestion, la connaissance du secteur, la disponibilité du candidat, sa capacité à constituer une équipe, son marché géographique, ses objectifs de développement et son adéquation avec les exigences propres à chaque enseigne.

La fiabilité du système repose d'abord sur la qualité des données collectées et sur une méthodologie de scoring clairement définie. Les résultats générés par l'IA ne sont pas considérés comme une décision définitive, mais comme un outil d'aide à la décision. Ils sont complétés par des entretiens, des vérifications documentaires et, lorsque cela est nécessaire, une analyse humaine du dossier.

Par ailleurs, les critères et leurs pondérations sont régulièrement ajustés à partir des retours des franchiseurs, de l'évolution des marchés et des résultats observés. Cette combinaison entre technologie, expertise métier et contrôle humain, est essentielle pour conserver un modèle fiable, transparent et évolutif.

Cette innovation répond à un enjeu central de l'entrepreneuriat : transformer une intention d'investissement en un projet structuré, qualifié et potentiellement finançable.

En associant les données relatives aux candidats, aux enseignes, aux territoires et aux capacités de financement, « nous pouvons mieux organiser le parcours entrepreneurial, depuis l'identification d'une opportunité jusqu'à la préparation du projet », a-t-elle expliqué.

Pour les enseignes tunisiennes, cette technologie facilite l'identification de candidats sérieux et accélère leur développement en Tunisie comme à l'international. Pour les entrepreneurs, elle permet d'accéder à des concepts correspondant davantage à leur profil et à leurs moyens.

Pour les institutions financières et les investisseurs, elle contribue à améliorer la qualité et la lisibilité des dossiers présentés.

À plus grande échelle, cette approche peut contribuer à structurer un marché encore fragmenté, à renforcer la confiance entre les différents acteurs et à produire des données utiles sur les intentions d'investissement, les secteurs porteurs et les besoins de financement. « La Tunisie dispose à la fois de compétences technologiques, financières et entrepreneuriales capables de développer des solutions exportables.

Notre ambition est donc de faire de cette innovation non seulement un outil au service de la franchise tunisienne, mais également une solution pouvant accompagner le développement de réseaux et d'entrepreneurs sur les marchés maghrébins, africains et internationaux », a conclu Rym Bedoui Ayari.