Tunisie: Enseignement supérieur et durabilité - Les « MUV » : un défi à relever

La conversion du milieu universitaire national en un milieu universitaire vert « MUV » représente un vecteur essentiel à la transition écologique et durable du secteur de l'enseignement supérieur et de toutes ses composantes, sans exception aucune. Il s'agit d'un défi qui s'impose, désormais, en raison non seulement de l'impératif écologique et durable, conformément aux engagements signifiés par notre pays via la ratification de moult conventions internationales, mais aussi d'un contexte mondial et national dominé par des mutations climatiques, environnementales et socioéconomiques majeures. Plus qu'une orientation stratégique et un besoin développemental, la durabilité et l'écologie constituent la dualité gagnante du futur, la devise d'un monde meilleur car respectueux des principes de la bonne gestion des ressources.

Le projet d'Appui à la recherche et à l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement (Aresse) qui est, rappelons-le, financé par l'UE et mis en oeuvre par l'Agence national de promotion de la recherche scientifique (Anpr) en collaboration notamment avec la direction générale des affaires estudiantines, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche scientifique, soutient les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche dans leur transition écologique et durable.

Pour ce, les manches sont retroussées pour mettre en place un document national de référence, à même de fixer les grands axes et les différents points à respecter et à développer pour établir des projets « MUV ». Ces derniers seront garants d'une meilleure compétitivité et d'une meilleure visibilité des universités tunisiennes et des structures de recherche à l'échelle internationale.

Aussi un atelier de présentation dudit document baptisé « Référentiel MUV » a-t-il été organisé, hier à Tunis. Des représentants des différentes structures universitaires ont assisté à la rencontre pour prendre connaissance du projet et l'approuver.

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Les universités ont une mission environnementale

Le Dr Wiem Sifaoui, experte chargée de l'élaboration du Référentiel et de l'appel à propositions des projets MUV, a consacré sa première intervention à la présentation du document.

La redéfinition du rôle des établissements universitaires rejoint toute une vision axée sur les nouvelles responsabilités sur fond durable, notamment la gouvernance environnementale, la gestion des ressources, l'ouverture sur un monde socioéconomique durable.

« La Tunisie a confirmé, à maintes reprises, son engagement pour la transition écologique via la ratification des conventions internationales, les réformes nationales stratégiques, le renforcement de l'économie verte ainsi que via ses engagements envers les ODD à l'horizon 2030. Sauf que les actions menées jusque-là demeurent éparpillées avec des constats de disparité entre les établissements d'enseignement supérieur. D'où la nécessité d'asseoir les critères et de fixer les défis d'un milieu universitaire vert », a-t-elle indiqué.

Et d'ajouter qu'une culture de l'environnement doit prendre, désormais, sa place dans le milieu universitaire et que la durabilité doit faire partie de toutes les missions universitaires.

Un guide de pilotage qui pourrait devenir obligatoire

Le référentiel MUV promet de combler les lacunes écologiques et durables qui marquent les établissements d'enseignement supérieur.

L'idée étant d'harmoniser les actions grâce à une structure de pilotage, mais aussi des indicateurs fiables obtenus grâce à des outils de mesure spécifiques, conformes aux standards internationaux. La structure de pilotage sera implantée au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ce, afin d'assurer le suivi du référentiel.

« Ce document apportera enfin un cadre structuré, des politiques, des dispositifs pour servir l'écosystème universitaire et faciliter sa transition écologique », a-t-elle souligné. Sur le plan juridique, le présent document aura le statut de guide de pilotage. De par ce statut, il restera non contraignant jusqu'à nouvel ordre.

« Il peut se transformer d'un cadre juridique non contraignant en une valeur juridique obligatoire », a-t-elle noté.

MUV en six axes

Notons que ce travail a été à l'origine de quatre ateliers régionaux, tenus à Jendouba, Sousse, Tunis et Gabès dans le but de regrouper les responsables des universités tunisiennes autour du projet et de capitaliser, ainsi, les initiatives dans le cadre d'une approche transversale.

Les débats ont été articulés autour des six axes fondamentaux, à savoir, la gouvernance durable, l'enseignement et la formation, la vie universitaire et l'engagement social, la gestion durable du milieu universitaire et, enfin, la mobilité et le transport durables.

Les incontournables indicateurs

L'oratrice a axé sa deuxième intervention sur les indicateurs stratégiques et opérationnels du référentiel MUV : les premiers étant les objectifs bien définis selon l'orientation générale de l'Etat, soit ceux inspirés des ODD et de la stratégie nationale de la transition écologique, laquelle fut instaurée en 2023.

Quant aux indicateurs opérationnels, ils sont relatifs aux actions de terrain. Le Dr Sifaoui a insisté sur l'importance capitale des indicateurs pour atteindre les objectifs requis.

« On ne peut piloter que ce que l'on mesure. Aussi convient-il de mesurer la transition écologique, la durabilité et les réalisations des MUV afin de transformer les objectifs en des résultats observables », a-t-elle indiqué. Pour ce, il est essentiel de tabler sur trois niveaux de mesure : les engagements internationaux, les standards internationaux de durabilité universitaire et les systèmes de classements internationaux. « Sachant que plus on relève des défis écologiques et durables, plus on avance au niveau du classement mondial », conclut-elle, sur un ton motivant.