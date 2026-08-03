Afrique: CAN Féminine / Maroc - Sénégal - Une première place en guise de confiance

Le Maroc vise un sans-faute historique, le Sénégal rêve d'un exploit, l'Algérie joue sa survie et le Kenya veut quitter le tournoi la tête haute. La dernière journée du groupe A promet bien plus qu'un simple classement.

En effet, la deuxième journée disputée vendredi a déjà rebattu les cartes dans le groupe A. La victoire du Maroc face à l'Algérie (1-0) et celle du Sénégal contre le Kenya (1-0) l'ont complètement relancé. En attendant les deux derniers matches de ce lundi 3 août qui se joueront tous deux à 21h00 :Sénégal - Maroc au Stade Moulay El Hassan (Rabat) et Kenya - Algérie au Stade olympique (Rabat), le classement est comme suit : Maroc : 6 points (+5), Algérie : 3 points (+1), Sénégal : 3 points (-1) et Kenya : 0 point (-5). Autrement dit, une seule équipe est déjà qualifiée : le Maroc. Reste à savoir dans quel ordre les Lionnes termineront et qui les accompagnera en quarts.

Sur le papier, le Maroc est dans une situation idéale. Six points, une victoire supplémentaire assurerait la première place sans calculs. Mais Jorge Vilda aura probablement deux préoccupations. La première est sportive. Le Maroc monte en puissance mais n'a toujours pas réellement été mis sous pression pendant quatre-vingt-dix minutes. Face au Kenya, les Lionnes ont déroulé. Face à l'Algérie, elles ont davantage souffert dans un derby fermé avant de faire la différence.

Sénégal : l'obligation de jouer

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Le Sénégal constitue un profil encore différent. Les Lionnes de la Teranga sont physiques, disciplinées et jouent désormais leur survie après leur succès contre le Kenya. Elles n'ont plus rien à perdre. La deuxième préoccupation est plus stratégique. Finir premier pourrait permettre d'éviter un quart de finale plus compliqué selon les résultats des autres groupes. Dans ce type de tournoi, personne ne le reconnaît publiquement, mais tout le monde regarde déjà le tableau final.

Le Sénégal est probablement l'équipe la plus intéressante psychologiquement. Après sa défaite contre l'Algérie, beaucoup l'imaginaient pratiquement éliminée. Le succès contre le Kenya a complètement changé son horizon. Une victoire contre le Maroc pourrait lui ouvrir les portes des quarts. Même un nul pourrait suffire selon les critères de départage et les résultats des autres groupes, si les meilleures troisièmes sont repêchées conformément au format à 16 équipes. Autrement dit, les Sénégalaises joueront sans calcul pendant une bonne partie du match.

C'est justement là que réside peut-être le vrai suspense. Tout le monde regardera Rabat. Pourtant, le match le plus dangereux pourrait être Algérie-Kenya. Le Kenya est déjà éliminé. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Une équipe libérée joue souvent avec beaucoup moins de pression. L'Algérie, au contraire, porte une énorme responsabilité. Elle sait qu'une victoire est pratiquement indispensable. Elle sait aussi que le moindre faux pas pourrait faire basculer tout son tournoi. La pression sera exclusivement de son côté.

Préoccupation majeure de Jorge Vilda : faire tourner l'effectif ou pas

En principe, Jorge Vilda Rodriguez devrait faire tourner son effectif pour ce dernier match. Mais le public verrait d'un bon oeil Ibtissam Jraidi, déjà auteure de deux buts dans le tournoi et qui demeure la principale arme offensive, être titularisée au même titre que Sakina Ouzraoui qui apporte énormément de vitesse sur les côtés. Par contre, la défense marocaine devra surtout éviter les transitions rapides sénégalaises. L'équipe adverse s'appuie davantage sur un collectif compact que sur une seule individualité. C'est probablement l'une des formations les plus disciplinées du groupe.

Cette rencontre dira si les Lionnes de l'Atlas peuvent réellement assumer leur nouveau statut de favorites africaines. Depuis plusieurs années, le football féminin marocain progresse à une vitesse remarquable : infrastructures, championnat, centres de formation, public, organisation de compétitions continentales...

Mais les grandes équipes ne se jugent pas seulement sur leurs débuts. Elles se jugent sur leur capacité à terminer le travail. Le dernier match de groupe est souvent celui des équipes mûres. Celles qui savent gagner même lorsque l'enthousiasme des débuts est retombé.

Pendant que le Maroc cherchera la première place donc, le Sénégal poursuivra les quarts, l'Algérie comptera les points... et le Kenya, lui, pourrait bien distribuer les regrets. Car en football, les équipes déjà éliminées possèdent un talent particulier : elles adorent compliquer la vie de celles qui se croyaient encore maîtresses de leur destin.