Tunisie: Études médicales - Ouverture des inscriptions en ligne pour le choix des spécialités

Le ministère de la Santé informe l'ensemble des étudiants admis au troisième cycle des études médicales au titre de la session 2025, dont les résultats ont été proclamés en mai 2026, que la procédure d'inscription s'effectuera exclusivement en ligne. Cette mesure concerne également les candidats figurant sur la liste d'attente, qui sont invités à se rendre sur la plateforme numérique dédiée à l'adresse specialite.msante.tn.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi sur sa page officielle Facebook, le ministère précise que la période d'inscription s'étendra du lundi 3 août 2026 à 9h00 au mercredi 5 août 2026 à 21h00.

L'organisme tutélaire appelle les candidats à suivre scrupuleusement les étapes du processus et à respecter les instructions transmises par courrier électronique, tout particulièrement celles encadrant les séances d'attribution des spécialités.

Calendrier et ordre de passage pour le choix des filières

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Les séances d'orientation se tiendront entièrement sur la plateforme numérique à partir du jeudi 6 août 2026 dès 8h00. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'attribution s'effectuera selon un ordre prioritaire établi. Les étudiants tunisiens civils ouvriront le bal, suivis par les étudiants militaires, avant de laisser place aux candidats étrangers.

Afin d'accompagner les candidats, le ministère a mis en place une assistance dédiée. Pour toute question ou en cas d'incident technique, les étudiants peuvent formuler leur demande par courriel à l'adresse specialite@rns.tn.