Congo-Brazzaville: Jifa 2026 - Un échange sur les enjeux du leadership féminin et du développement durable

À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine et afro-descendante (Jifa) 2026 organisée autour du concept « Femme Adapt Climat », des femmes responsables politiques, diplomates, dirigeantes d'institutions internationales, expertes et entrepreneures d'Afrique et d'Europe se sont réunies, en présentiel et en webinaire, afin d'échanger sur les enjeux du leadership féminin et du développement durable.

Organisée le 31 juillet dernier, l'édition de la Jifa 2026 s'est tenue sur le thème « Célébrer le leadership et l'engagement des femmes au service du développement du continent ». Les échanges ont mis en lumière la contribution essentielle des femmes au développement politique, économique, social et culturel de l'Afrique.

Les travaux ont notamment porté sur plusieurs sous-thèmes majeurs, dont « Femme et résilience territoriale : quelle place dans les politiques publiques de demain ? » et « Elles osent diriger, inspirer et transformer les grandes institutions et les grandes entreprises ».

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De nombreuses personnalités ont pris part aux débats, notamment Sylvie Baïpo-Temon, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la Diaspora et de la Francophonie de la République centrafricaine ; Dieynaba Diop, députée des Yvelines ; Nana Oumou Touré Sy, directrice du secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ; Luciano Andriamaro, spécialiste des écosystèmes d'eau douce et de l'eau potable à l'Organisation internationale de la Francophonie; Kenneth Bourienne, directrice de cabinet adjointe auprès de la ministre de la Transition écologique ; Elsa Hélène, directrice des Relations publiques et du Développement international du Club ELIT ; ainsi que Marie Michèle Goma-Sambot, membre du Comité central du Parti congolais du travail et membre d'ONU Femmes France, qui est intervenue en visioconférence pour partager son engagement en faveur des droits des femmes et des filles..

Dans leurs interventions, l'ensemble des participantes et participants ont unanimement souligné le rôle déterminant des femmes dans la transformation des économies africaines et dans la construction de sociétés plus inclusives, résilientes et durables.

Au cours de son intervention, Marie Michèle Goma-Sambot a rappelé que de nombreuses institutions africaines et internationales mettent aujourd'hui en oeuvre des politiques destinées à accompagner les femmes dans toutes les dimensions de leur développement. Elle a notamment cité l'Organisation panafricaine des femmes, créée le 31 juillet 1962, ainsi que l'Union africaine, qui a adopté le Protocole de Maputo, un instrument juridique majeur consacré aux droits des femmes en Afrique.

Selon elle, ce protocole encourage l'accès des femmes à la formation, au développement des compétences, à l'entrepreneuriat, à la création d'activités génératrices de revenus ainsi qu'à l'autonomisation économique. Il favorise également leur inclusion financière à travers les dispositifs de microfinance et l'accès aux établissements bancaires.

Évoquant la situation en République du Congo, Marie Michèle Goma-Sambot a salué les initiatives portées par Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo-Yalo, ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Économie informelle. Elle a précisément rappelé la mise en place d'un numéro vert gratuit permettant de signaler les violences faites aux femmes, un dispositif renforcé par la loi Mouebara, qui encadre la protection des femmes contre les violences.

Marie Michèle Goma-Sambot a également souligné les efforts entrepris par la ministre pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et encourager une plus grande représentation des femmes dans les instances de décision, considérant leur participation aux responsabilités comme un levier indispensable du développement et de la gouvernance.

Cette édition 2026 de la Jifa a ainsi confirmé la place incontournable des femmes dans les politiques publiques, la gouvernance, la résilience climatique et le développement du continent africain. Les échanges ont réaffirmé la nécessité de poursuivre les actions en faveur de leur autonomisation, de leur protection et de leur accès aux plus hautes responsabilités, afin de bâtir des sociétés plus justes, inclusives et durables.