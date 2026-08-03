Congo-Brazzaville: Concours de musique - 'Talents +', une ambition et un rêve pour la jeunesse congolaise

Organisé par TPT+, le concours de musique "Talents +" connaîtra son épilogue le 26 septembre prochain. En prélude à ce rendez-vous, le directeur gérant de TPT+, Paul Guei Sia, et les membres du jury présidé par Jonathan Mobassi, plus connu sous le pseudonyme de Djoson Philosophe, ont tenu une conférence de presse le 31 juillet à Brazzaville pour annoncer l'événement et aussi décliner les différentes étapes qui conduiront à la désignation des grands gagnants de "Talents+". Une initiative qui marquera une étape importante dans la promotion de la culture et de la jeunesse congolaises.

Dans son mot d'usage, le directeur gérant de TPT+, Paul Guei Sia, a souligné qu'il y a des projets qui occupent l'actualité..., et il y en a qui écrivent l'histoire. "Talents+" appartient à la seconde catégorie. « Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement un concours. Nous lançons une ambition. Nous lançons une vision. Nous lançons un rêve collectif. Ce rêve porte un nom : "Talents+".

Depuis plusieurs années, nous voyons émerger partout au Congo des jeunes exceptionnellement doués. Ils chantent, ils dansent, ils créent, ils impressionnent..., mais trop souvent, ils évoluent dans l'ombre, faute de visibilité, d'accompagnement ou d'opportunités. Nous avons alors décidé de transformer cette réalité, parce que nous croyons qu'un talent découvert peut changer une vie, qu'une scène peut révéler une vocation, qu'un pays qui valorise sa jeunesse prépare son avenir. C'est cette conviction qui a donné naissance à "Talents+"», a expliqué Paul Guei Sia.

À travers cette compétition, a-t-il poursuivi, TPT+ ne cherche pas uniquement à produire un grand spectacle télévisé; mais aussi à construire une véritable plateforme de révélation des talents, de promotion du patrimoine culturel congolais et de valorisation de l'excellence. Cette chaîne de télévision veut offrir aux jeunes congolais un espace où leurs rêves rencontrent enfin une opportunité.

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Car, le Congo regorge de talents et le monde doit les découvrir. « Cette mission, nous avons choisi de l'assumer avec responsabilité, avec passion et avec professionnalisme. "Talents+" est donc bien plus qu'une émission. C'est un projet culturel. C'est un projet citoyen. C'est un projet économique. C'est un projet porteur d'espoir... "Talents+" est une formidable opportunité de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse congolaise...», a souligné le directeur gérant de TPT+.

Prenant la parole à son tour, le président du jury, Johathan Mobassi, a décliné les différentes étapes qui conduiront à la désignation des grands gagnants de "Talents+". Il a annoncé que les missions de ce jury sont de sélectionner, évaluer et accompagner les candidats dans le respect des principes d'équité, de transparence et d'impartialité.

À ce jour, le jury a déjà enregistré 365 candidatures, dont 177 complètes et 188 incomplètes. Dans la catégorie chant, les candidatures proviennent de plusieurs localités du Congo, notamment Pointe-Noire (41), Dolisie (5), Ouesso (1) et Brazzaville (102). Dans la catégorie danse, un total de 28 candidatures a été enregistré, réparties comme suit : Pointe-Noire (10) et Brazzaville (18). La phase de présélection digitale se poursuit et la délibération du jury est prévue pour le 7 août .

Le vote ouvert aux téléspectateurs pour soutenir leurs candidats favoris

À l'issue de cette première étape, 40 candidats en chant et 20 duos en danse, soit 60, seront retenus pour poursuivre l'aventure. Afin de permettre au public de découvrir ces talents, deux émissions spéciales seront consacrées à leur présentation : le 12 août pour les candidats en chant; le 14 août pour les duos en danse. Les émissions éliminatoires en direct se dérouleront le 22 août à Brazzaville et le 29 août à Pointe-Noire. Les téléspectateurs auront la possibilité de soutenir leurs candidats favoris en participant aux votes par appel au 1009.

À l'issue de ces deux émissions éliminatoires, les candidats qualifiés intégreront la "Villa des Talents", dont l'ouverture est prévue le 7 septembre. La "Villa des Talents" constituera une étape importante de cette compétition. Les candidats y vivront ensemble dans un esprit de discipline, de partage et d'apprentissage. Ils bénéficieront de séances de coaching, de répétitions, d'encadrement artistique et de différentes activités destinées à développer leur potentiel et à les préparer aux grandes prestations en direct.

Pour le président du jury, la principale innovation de cette première édition de "Talents+" est la création des groupes "Talents+". Chaque groupe sera composé d'un candidat en chant et d'un duo en danse. Ensemble, ils évolueront tout au long de la compétition et devront démontrer leur complémentarité, leur esprit d'équipe, leur créativité et leur capacité à relever les différents défis qui leur seront proposés.

Deux grandes soirées prime seront organisées les 12 et 19 septembre. À l'issue de ces rendez-vous, deux groupes "Talents+" quitteront définitivement la compétition. Les trois restants se retrouveront lors de la grande finale, prévue le 26 septembre. Les trois groupes "Talents+" finalistes seront récompensés par l'organisation. Pour cette première édition, une dotation globale de cinq millions FCFA est mise en jeu.

Enfin, avant de souhaiter, au nom de l'ensemble des membres du jury, une bonne chance à tous les candidats, le président du jury a invité tous les Congolais à suivre cette aventure, à encourager les candidats et à participer massivement aux votes, car "Talents+" est avant tout une célébration de la jeunesse congolaise, de la culture et des talents. Précisons que le président du jury, Djoson Philosophe, est artiste musicien, auteur-compositeur, interprète et producteur. Il est à la tête d'un jury de cinq membres.