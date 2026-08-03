Congo-Brazzaville: Disparition - Un ultime hommage rendu au Pr Macaire Batchi

Après l'hommage solennel de la communauté universitaire à Brazzaville, le corps sans vie du Pr Macaire Batchi a été accompagné, le 1er août, à sa dernière demeure à Diosso, sa terre natale, dans le département du Kouilou. En présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, parents, proches, collaborateurs et universitaires sont venus saluer une dernière fois cet éminent scientifique et grand serviteur de l'État.

Décédé le 18 juillet dernier, à l'âge de 69 ans, des suites d'une courte maladie, le Pr Macaire Batchi laisse derrière lui une veuve, dix enfants et cinq petits-enfants. Au-delà de sa famille, c'est toute la communauté universitaire, l'administration publique et plusieurs générations d'étudiants qui pleurent un homme ayant consacré sa vie à l'enseignement supérieur, à la recherche et au service de l'État.

Aux côtés du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, plusieurs membres du gouvernement ont tenu à lui rendre un dernier hommage, notamment le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua; le ministre des Affaires foncières, Jean-Marc Thystère-Tchicaya; le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou; ainsi que des autorités administratives, des autorités traditionnelles et les notables de Diosso.

Enseignant-chercheur reconnu, maître de conférences du Cames en mathématiques appliquées, chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques du Cames, secrétaire général de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Macaire Batchi incarnait l'excellence académique autant que la rigueur administrative. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent un homme discret, méthodique, profondément humain et toujours disponible pour écouter, conseiller et accompagner.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'émotion était particulièrement perceptible dans le témoignage du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, qui perd bien plus qu'un collaborateur. « Aujourd'hui, la haute administration de notre pays vient de perdre l'un de ses dignes fils, un grand commis de l'État », a-t-il déclaré, avant de rappeler les qualités humaines de celui qui l'a accompagné durant de longues années. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a décrit un homme « efficace, discret, rigoureux, ponctuel », dont l'humour subtil adoucissait les contraintes du quotidien, saluant un collaborateur fidèle qui répondait toujours avec bienveillance aux sollicitations de chacun.

Au nom des collaborateurs du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, Rachel Ndolou, directrice de cabinet par intérim, a livré une oraison funèbre particulièrement émouvante, retraçant le parcours d'un administrateur dont la discrétion constituait l'une des plus grandes forces. « Il ne recherchait ni les honneurs ni les projecteurs. Son ambition était ailleurs : servir, servir avec constance, servir avec exigence, servir avec fidélité », a-t-elle exprimé. Pour ses collaborateurs, Macaire Batchi demeurera également cet homme attentif dont la porte restait toujours ouverte.

Lors de la messe de requiem, l'abbé Arnaud Mfina a invité l'assistance à regarder au-delà de la douleur. « Un professeur ne meurt jamais. Il continue de vivre dans les idées qu'il a semées, dans les convictions qu'il a fait naître et dans les milliers de femmes et d'hommes qu'il a aidés à devenir eux-mêmes », a-t-il prêché. Le célébrant a rappelé que les honneurs, les distinctions et les succès terrestres s'effacent devant l'éternité, tandis que l'amour, la foi et le bien accompli demeurent le véritable héritage laissé aux générations futures.

Enfin, le Pr Macaire Batchi a été élevé, à titre posthume, dans l'Ordre du Mérite congolais au grade de commandeur, conformément au décret n° 2026-262 du 30 juillet 2026.