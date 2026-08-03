Tunisie: Location de voitures et recrudescence des fraudes en ligne - La profession tire la sonnette d'alarme

Le président de la chambre nationale des agences de location de voitures, Habib Maâouia, alerte sur la multiplication des escroqueries électroniques via les réseaux sociaux, un phénomène en forte hausse ces dernières années.

S'exprimant ce lundi lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la radio nationale, Habib Maâouia a tiré la sonnette d'alarme. Les arnaques à la location de véhicules ont explosé au cours des quatre dernières années. Cette vague de cyberfraudes cible en premier lieu les clients locaux ainsi que la communauté tunisienne établie à l'étranger désireuse de louer un véhicule durant la saison touristique.

Le président de la chambre a précisé que ses services ont reçu de nombreuses plaintes d'usagers piégés par des offres frauduleuses, ajoutant que les forces de l'ordre ont déjà procédé à l'interpellation de plusieurs escrocs.

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Face à cette menace, Habib Maâouia appelle l'ensemble des usagers à faire preuve de la plus grande prudence. Il recommande vivement de vérifier rigoureusement l'identité et la légalité de l'agence avant toute réservation ou versement d'acompte. Cette vérification peut s'effectuer en consultant le registre officiel via la plateforme du Registre National des Entreprises (RNE), ou bien en contactant directement la chambre nationale des agences de location de voiture.

Habib Maâouia a conclu son intervention en soulignant que ces pratiques frauduleuses portent un préjudice grave non seulement à la réputation du secteur, mais aussi à l'image de marque de la Tunisie auprès des visiteurs et des Tunisiens résidant à l'étranger.