Afrique: Préparation JOJ - Les Lionnes de rugby à 7 bouclent un stage en Tunisie

Dakar — L'équipe nationale féminine de rugby à 7 des moins de 18 ans a bouclé dimanche, en Tunisie, un stage dans le cadre de la préparation du Sénégal aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, a-t-on appris auprès de la Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR).

Au terme de ce stage, les rugbywomen ont disputé 6 matchs pour un bilan de quatre victoires, un match nul et une défaite, indique la même source.

"Cette préparation a permis au groupe de progresser, de renforcer sa cohésion et d'acquérir une précieuse expérience en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026", se félicite encore FSR.

La capitaine de la sélection nationale féminine U18, Binta Kébé a salué la progression de l'équipe durant le stage d'une semaine en Tunisie

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"L'évolution de l'équipe par rapport à l'avant. Nous avons bien progressé. Nous ne pouvions pas faire au début des passes longues, maintenant nous pouvons faire des passes longues. Nous allons continuer à travailler avec les entraineurs", a-t-elle expliqué.

Selon Binta Kébé, la sélection féminine U18 va représenter "dignement et avec fierté" le Sénégal lors des JOJ Dakar 2026.

À quelques mois de ce grand rendez-vous international, la Fédération Sénégalaise de Rugby et le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) organisent un Test Event, samedi de 8h30 à 12h30, au Complexe Iba Mar Diop.

Cette phase test, selon FSR, devrait permettre de mettre à l'épreuve les infrastructures et les différents dispositifs liés à l'organisation des compétitions, notamment l'accueil du public, la logistique, la sécurité, l'orientation des spectateurs et la coordination des équipes.

Ce rendez-vous constitue une étape importante dans la préparation des épreuves de rugby à 7 des JOJ Dakar 2026 et permettra également de célébrer le retour du rugby à Iba Mar Diop, ajoute la même source.