Afrique: Tournoi qualificatif de la Ligue des Champions de la CAF féminine UFOA/A - Le tirage au sort prévu jeudi à Banjul

Dakar — Le tirage au sort du tournoi qualificatif de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football féminine de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines (UFOA/A) est prévue, jeudi, à 15h00, à Banjul (Gambie), annonce un communiqué de la CAF,

Six clubs provenant de six pays seront en compétition pour décrocher l'unique ticket qualificatif pour la phase finale de la Ligue des champions de la CAF féminine, indique la même source.

La date du tournoi et le pays organisateur n'ont pas été dévoilé par l'UFOA/A.

Il s'agit de Berewuleng FC (La Gambia), USFAS (Mali), les Aigles de la Médina (Sénégal), AS Bolonta (Guinée), Determine FC (Liberia), Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone).

L' équipe malienne de l'USFAS avaient remporté, la saison dernière, le tournoi en août 2025 à Dakar. Elle avait représenté la zone UFOA/A à la phase finale de la Ligue des champions de la CAF féminine.

En novembre 2025, l'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) avait remporté la Ligue des champions féminine de la CAF, disputée en Egypte.