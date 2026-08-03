Tanzanie: Le pays lance une campagne de prévention face aux chaleurs extrêmes

La Tanzanie veut être pionnière en matière de prévention contre les chaleurs extrêmes : c'est l'objectif que s'est fixé le ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Une campagne est en préparation pour mieux anticiper les risques de ces événements extrêmes sur les populations et éviter des crises sanitaires liées au changement climatique.

Mieux informer pour mieux prévenir : c'est l'objectif de la campagne « Beat the heat » (« combattre la chaleur » en français, Ndlr). Experts en communications, designers et professionnels de santé et climat préparent ces messages de prévention depuis un an en Tanzanie. Parmi eux, des vidéos courtes et claires qui expliquent par exemple quoi faire en cas de danger lié aux chaleurs extrêmes : « Si vous ne vous sentez pas bien sous la chaleur, arrêtez-vous, trouvez de l'ombre et buvez de l'eau. Demandez de l'aide si ça ne s'arrange pas. Les coups de chaleur constituent une urgence : appelez les secours immédiatement et agissez vite. »

Ces messages courts, clairs et concis seront diffusés ou publiés d'ici le mois prochain sur des affiches en anglais et kiswahili. Parmi les autres initiatives : le déploiement de points d'eau potable publics, des zones d'ombres supplémentaires ou des équipements protecteurs pour les travailleurs exposés.

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L'initiative conjointe de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement tanzanien a été en partie financée par la Fifa. La Tanzanie fait en effet partie des pays organisateurs de la Coupe d'Afrique des nations durant l'été 2027. L'occasion de développer des politiques publiques de prévention à grande échelle alors que l'OMS estime que d'ici 2050, les vagues de chaleur pourraient causer chaque année plus d'un million et demi de morts à travers le monde.