La Tunisie figure parmi les dix pays les plus prospères d'Afrique en 2026. Selon le dernier HelloSafe Prosperity Index, le pays occupe la 7e place sur le continent avec un score de 45,19, confirmant sa position parmi les économies africaines affichant les meilleurs niveaux de développement socio-économique. Au Maghreb, la Tunisie se classe derrière l'Algérie et la Libye, mais devance le Maroc.

Contrairement aux classements fondés uniquement sur la richesse ou la taille de l'économie, l'indice élaboré par HelloSafe vise à mesurer la prospérité dans son sens le plus large. Il évalue la capacité d'un pays à transformer ses performances économiques en amélioration des conditions de vie de sa population, en prenant en compte plusieurs indicateurs complémentaires.

Le classement repose notamment sur le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA), le revenu national brut par habitant, l'indice de développement humain (IDH), le niveau des inégalités de revenus ainsi que le taux de pauvreté. L'objectif est d'offrir une vision plus globale de la prospérité, au-delà de la seule création de richesse.

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À l'échelle africaine, les Seychelles occupent la première place grâce à leur niveau élevé de revenu par habitant et à leur indice de développement humain. Elles sont suivies de Maurice, tandis que l'Algérie complète le podium. La Libye et le Gabon complètent le Top 5 continental.

Pour la Tunisie, cette 7e place traduit la résilience de plusieurs fondamentaux économiques et sociaux. Malgré une croissance modérée ces dernières années et des défis persistants liés au chômage, à l'endettement et aux finances publiques, le pays continue de bénéficier d'un niveau de développement humain relativement élevé à l'échelle africaine, d'une économie diversifiée et d'indicateurs sociaux qui lui permettent de se maintenir parmi les pays les mieux classés du continent.

La comparaison avec les autres pays du Maghreb illustre cette position intermédiaire. L'Algérie se distingue en occupant la 3e place africaine, portée notamment par un niveau de pauvreté relativement faible et une meilleure redistribution des revenus. La Libye figure également devant la Tunisie, à la 4e place, malgré les difficultés politiques qu'elle traverse. En revanche, la Tunisie devance le Maroc, classé 9e avec un score de 36,73, ce qui lui permet de conserver un avantage régional selon les critères retenus par l'indice.

Au-delà du classement, le HelloSafe Prosperity Index rappelle qu'un pays prospère ne se définit pas uniquement par la taille de son économie. La qualité de vie, le développement humain, la réduction des inégalités et la capacité à faire bénéficier la population des performances économiques constituent désormais des critères essentiels pour évaluer le niveau réel de prospérité d'une nation.