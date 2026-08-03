Tunisie: Digitalisation des marchés de gros - Vers la généralisation de la facturation électronique

3 Août 2026
La Presse (Tunis)

Sous la tutelle du ministère du Commerce et du Développement des exportations, la Société tunisienne des marchés de gros (SOTUMAG) poursuit la mise en oeuvre du programme national de généralisation de la facturation électronique. Cette initiative vise à moderniser les marchés de gros et à digitaliser leurs transactions, renforçant ainsi la transparence et garantissant un suivi rigoureux des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

Après le succès de la phase pilote menée au marché de gros de fruits et légumes de Moknine, la SOTUMAG franchira une nouvelle étape le 15 août 2026 avec le lancement officiel du système au marché de Téboulba. Cette phase d'accompagnement permettra de finaliser les exigences techniques et organisationnelles, notamment l'agrément sanitaire et le développement de la plate-forme numérique dédiée à la traçabilité des produits.

Cette avancée s'inscrit dans le cadre du déploiement progressif de la facturation électronique à l'échelle nationale, en coordination avec l'ensemble des ministères et intervenants concernés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La SOTUMAG s'apprête désormais à étendre ce dispositif à d'autres structures prioritaires, à l'instar des marchés d'intérêt national de Kairouan et de Gabès. Une transformation numérique majeure qui promet d'accroître la transparence des échanges commercialisés, de fournir des données précises et actualisées sur les flux de marchandises, et de consolider les mécanismes de prise de décision au service de la sécurité alimentaire nationale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.