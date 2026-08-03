Tunisie: Digitalisation des marchés de gros - Vers la généralisation de la facturation électronique

Sous la tutelle du ministère du Commerce et du Développement des exportations, la Société tunisienne des marchés de gros (SOTUMAG) poursuit la mise en oeuvre du programme national de généralisation de la facturation électronique. Cette initiative vise à moderniser les marchés de gros et à digitaliser leurs transactions, renforçant ainsi la transparence et garantissant un suivi rigoureux des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

Après le succès de la phase pilote menée au marché de gros de fruits et légumes de Moknine, la SOTUMAG franchira une nouvelle étape le 15 août 2026 avec le lancement officiel du système au marché de Téboulba. Cette phase d'accompagnement permettra de finaliser les exigences techniques et organisationnelles, notamment l'agrément sanitaire et le développement de la plate-forme numérique dédiée à la traçabilité des produits.

Cette avancée s'inscrit dans le cadre du déploiement progressif de la facturation électronique à l'échelle nationale, en coordination avec l'ensemble des ministères et intervenants concernés.

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La SOTUMAG s'apprête désormais à étendre ce dispositif à d'autres structures prioritaires, à l'instar des marchés d'intérêt national de Kairouan et de Gabès. Une transformation numérique majeure qui promet d'accroître la transparence des échanges commercialisés, de fournir des données précises et actualisées sur les flux de marchandises, et de consolider les mécanismes de prise de décision au service de la sécurité alimentaire nationale.