Tunisie: Blocage des quartiers de Hammam Chott - Le ministère de l'Agriculture apporte ses explications

L'examen du classement des quartiers résidentiels dans les plans d'aménagement urbain s'effectue au sein de commissions techniques spécialisées, conformément à la législation en vigueur, a affirmé dimanche le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Cette précision intervient en réponse à une question écrite de la députée à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Douha Selmi (circonscription de Hammam Lif - Hammam Chott) portant sur le blocage de l'intégration de plusieurs zones résidentielles de la délégation de Hammam Chott au plan d'aménagement urbain.

Le ministère a précisé que la révision du plan d'aménagement de la municipalité de Hammam Chott en est encore à sa première phase, sous la supervision directe des autorités municipales. Il a rappelé qu'en vertu du décret gouvernemental n° 2020-926 du 25 novembre 2020, l'élaboration, la révision et la validation de ces plans relèvent exclusivement des prérogatives de la municipalité locale.

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La parlementaire avait interpellé le ministère sur le refus persistant d'accorder son approbation finale pour l'intégration de plusieurs quartiers, notamment Borj Cédria 4, la Cité Zayani 1 et 2, ainsi que la Cité Fatnassi, et ce, malgré le feu vert des structures locales et régionales compétentes. Douha Selmi s'interrogeait également sur les fondements juridiques et techniques ayant justifié le maintien du statut de terres agricoles pour ces zones.