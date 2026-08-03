Lors de sa visite officielle au Ghana, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu dans l'usine d'assemblage automobile de Zonda Tec Ghana.

Cette immersion au coeur d'un modèle industriel africain performant illustre la volonté du Gabon de renforcer son attractivité économique. Elle s'inscrit dans une dynamique portée par la vision qui vise à moderniser l'appareil productif national et à diversifier les sources de croissance.

Le Chef de l'État par cette visite examine la possibilité d'une implantation d'une unité d'assemblage au Gabon. Une telle initiative ouvrirait la voie à l'émergence d'une filière automobile nationale, capable de produire localement des véhicules destinés au marché gabonais ainsi qu'à l'ensemble de la sous-région. Cette perspective répond à l'ambition de bâtir un tissu industriel solide fondé sur la production et la création de valeur, pour un Gabon souverain, moderne et économiquement compétitif.

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Avant de quitter Accra, le Président de la Republique a rencontré la communauté gabonaise vivant au Ghana lors d'un moment de fraternité, d'écoute et de partage. Le Chef de l'État a exprimé sa profonde gratitude à nos compatriotes de la diaspora pour leur confiance et leur forte mobilisation lors de l'élection présidentielle d'avril 2025. Ce soutien constitue pour lui une responsabilité renouvelée au service du Gabon, réaffirmant l'engagement pris devant la Nation de ne pas décevoir le peuple.

Le Président de la République a invité la diaspora à devenir l'un des relais du nouveau récit national, celui d'un Gabon qui change de paradigme et fait résolument le choix du progrès, du travail et de la prospérité partagée. Il a également encouragé nos compatriotes établis à l'étranger à envisager le retour au pays afin de mettre leurs compétences, leurs expériences et leur savoir-faire au service de cette nouvelle dynamique.

Le Gabon change. Le Gabon avance. Et chaque Gabonais, où qu'il se trouve, a un rôle à jouer dans cette transformation.