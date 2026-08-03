Gabon: Audience avec le Maire de la commune de Lambaréné

31 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)

Quelques membres du Bureau exécutif de l'Association des Jeunes Solidaires et Dynamiques de Lambaréné, conduits par leur Président Bouka Ebaye Joan ont été reçus en audience par la première autorité de la commune, Guy Patrick Biteghe, premier Magistrat de la ville.

Cette rencontre avait pour principal objectif, de présenter l'initiative « Un Jeune, Une Activité », un projet ambitieux destiné à accompagner 100 jeunes de la commune de Lambaréné dans la réalisation et le développement de leurs activités génératrices de revenus.

Cette audience a également été l'occasion d'échanger sur les enjeux liés à l'entrepreneuriat des jeunes et de solliciter l'accompagnement de la municipalité en faveur de cette initiative citoyenne. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation de la jeunesse et le développement local.

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