Congo-Kinshasa: A Goma, la Journée internationale de la femme africaine met en lumière la résilience et l'entrepreneuriat féminin

À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet, la ville de Goma, dans le Nord-Kivu, s'est mobilisée pour honorer la force et l'esprit d'initiative des femmes de la région. Organisées par la Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité, les activités ont mis en lumière la capacité des Congolaises à surmonter un contexte sécuritaire particulièrement éprouvant selon des sources concordantes.

La journée a été marquée par plusieurs activités visant à valoriser le rôle des femmes dans le développement et la consolidation de la paix.

L'événement s'est articulé autour de panels de discussion thématiques et d'une exposition majeure mettant à l'honneur des oeuvres artistiques et des produits issus directement de l'entrepreneuriat féminin local.

Pour les organisatrices, la stabilité économique est indispensable pour construire un avenir serein dans la région. Rachel Mululu, point focal de la Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité, rappelle l'historique de ce combat :

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« Les femmes, depuis les années 1960, ont milité pour que la femme puisse avoir l'accès à l'éducation, puisse avoir l'accès à une vie économique stable, l'autonomisation de la femme [...]. Pour que la paix soit durable, il faut que la femme puisse avoir des moyens financiers. »

L'exposition a ainsi servi de vitrine pour concrétiser ces efforts d'autonomisation, transformant la commémoration en un véritable carrefour d'opportunités économiques.

Au-delà du statut de victime : la femme actrice du changement

Les articles présentés lors de l'exposition, allant des savons et objets d'art aux vêtements, en passant par des essences d'arbres et des poubelles fabriquées à base de déchets recyclés, illustrent l'inventivité et le pragmatisme des femmes du Nord-Kivu.

« Ça montre que la femme n'est pas seulement victime, elle est actrice aussi de la paix, elle est promotrice de la résilience dans la situation que nous traversons », insiste Rachel Mululu.

Cette célébration s'est inscrite dans l'esprit du thème international retenu pour cette édition : « Femme africaine, pilier du développement durable et actrice du changement pour l'Afrique de demain ».