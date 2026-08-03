Congo-Kinshasa: Des dizaines d'habitations menacées de démolition par les travaux de réhabilitation des voiries à Matadi

1 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des dizaines de ménages vivent dans l'inquiétude à Matadi, dans la province du Kongo-Central, où plusieurs habitations sont menacées de démolition dans le cadre des travaux de réhabilitation des voiries urbaines. Selon des sources locales ce samedi 1er août, dans cette ville marquée par de nombreuses constructions anarchiques, certaines maisons empiètent sur le tracé des routes en cours de modernisation. Si quelques habitations ne seraient que partiellement touchées, d'autres risquent d'être entièrement démolies.

Alors que les travaux progressent, les propriétaires concernés disent ne toujours pas savoir quel sera leur sort. Bien qu'ils aient entrepris des démarches auprès des autorités urbaines, ils affirment n'avoir obtenu aucune réponse sur une éventuelle indemnisation.

« Nous ne savons plus quoi faire (...). Déplacer toute une famille, ce n'est pas facile », témoigne une mère de famille.

Elle dit également ignorer si les occupants des maisons concernées seront indemnisés, une situation qu'elle qualifie de « stressante ».

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Le maire rappelle les règles d'urbanisme

Interrogé sur cette situation, le maire de Matadi appelle au respect des normes d'urbanisme. Selon lui, les constructions érigées sur les emprises des routes ne donnent pas droit à une indemnisation.

« Si une parcelle est sur la route, on ne va pas vous indemniser. En revanche, si l'État procède à une expropriation pour un projet, une indemnisation est prévue », explique-t-il.

L'autorité urbaine estime que cette problématique revient à chaque lancement de travaux d'infrastructures et invite les habitants à éviter toute construction sur les emprises réservées à la voirie.

De leur côté, les habitants concernés sollicitent la clémence des autorités. Ils plaident pour qu'une solution soit trouvée avant toute démolition, afin de limiter les conséquences sociales pour les familles qui risquent de perdre leur logement.

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