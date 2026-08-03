Congo-Kinshasa: Raphaël Katebe Katoto réserve au chef de l'État la « primeur » du rapport de ses consultations à Lubumbashi

Au terme de ses consultations ce 1er août, avec différentes composantes de la population à Lubumbashi, Raphaël Katebe Katoto se dit satisfait des échanges menés avec les forces vives du Haut-Katanga. Il affirme avoir recueilli plusieurs préoccupations de la population et annonce qu'il réservera la primeur des résultats au président de la République, Félix Tshisekedi.

Le notable katangais l'a déclaré ce samedi lors d'une conférence de presse à Lubumbashi, au cours de laquelle il a assuré que cette démarche visait à mieux comprendre les réalités vécues par les habitants de la province.

Raphaël Katebe Katoto indique avoir rencontré plusieurs catégories de la population, notamment des acteurs sociaux, culturels et communautaires. Selon lui, ces consultations lui ont permis d'identifier les principales préoccupations de la population, notamment la sécurité et la cohabitation.

« Ma démarche, c'était d'aller jusqu'au fond pour mieux comprendre les problèmes de la communauté. Les problèmes de la communauté, c'est son quotidien, la sécurité, la cohabitation », a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il affirme avoir reçu plusieurs mémorandums et cahiers de doléances issus de ces rencontres. Il déclaré :

« J'ai les doléances, j'ai les mémos présentés par les composantes. Je les présenterai au chef de l'État à qui je réserve la primeur ».

Katebe Katoto écarte une motivation politique

Alors que certains observateurs avaient évoqué un possible agenda politique derrière ces consultations, Raphaël Katebe Katoto rejette cette interprétation.

Il affirme ne pas être venu pour aborder les échéances politiques, mais pour écouter les préoccupations de la population.

« Aujourd'hui, le changement de la construction, ce n'est pas encore d'actualité. Je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour la communauté », a-t-il soutenu.

Le notable katangais estime que les solutions aux problèmes soulevés relèvent désormais des autorités compétentes.

« Quelles sont les solutions qu'il trouvera, parce que c'est lui le chef de la nation, celui qui décide », a-t-il indiqué en évoquant le rôle du président de la République.

Ces consultations, entamées le 30 juillet à Lubumbashi, ont réuni plusieurs acteurs de la société civile, des représentants religieux, des jeunes, des femmes leaders, des associations socioculturelles ainsi que des personnalités politiques et communautaires.