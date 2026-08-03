La colère gronde dans la famille Bitegué. Le père du défenseur international gabonais Medvin Bitegué brise le silence et dénonce un abandon total de la Fédération Gabonaise de Football, FEGAFOOT, après une blessure contractée sous le maillot national.

Dans une sortie médiatique ce vendredi, Monsieur Nguema Jasmin Nguema Ba, le père du joueur, accuse directement les plus hautes instances du football gabonais d'avoir "pratiquement rejeté" son fils.

Blessé pour le Gabon en mars 2025, oublié depuis

Les faits remontent à mars 2025. Convoqué par la FEGAFOOT pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, Medvin Bitegué se blesse gravement lors du match contre les Seychelles.

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Depuis ce jour, plus rien. "Il s'est retrouvé pendant un an assis sans aucune aide, sans que la fédération ne puisse faire quelque chose", dénonce le père, la voix chargée d'émotion.

"On nous a demandé de préfinancer. Depuis, silence radio"

Le plus choquant selon la famille : c'est la FEGAFOOT elle-même qui aurait demandé au joueur de préfinancer son opération au Qatar.

"Le manager général nous a dit qu'ils allaient rembourser, ne serait-ce que l'opération et la rééducation. Jusqu'à présent rien. Rien du tout. Ils ne font aucun signe de vie", s'indigne M. Nguema.

Depuis 1 an et 6 mois, la famille dit avoir tout tenté : courriers à la FEGAFOOT, demandes d'audience au Ministère des Sports, saisines du Conseil Économique et Social, et même dépôt de dossier à la Présidence de la République. "Toutes les accusés de réception sont là", affirme-t-il.

Le Président de la FEGAFOOT n'est pas épargné : "Nous l'avons contacté à plusieurs reprises. Il nous fait balader. 'Je suis au Maroc, je suis avec ma famille'..."

"Est-ce un complot pour arrêter la carrière de notre fils ?"

Au-delà de l'aspect financier, c'est l'avenir du joueur qui inquiète. Blessé, sans suivi, sans accompagnement, Medvin Bitegué voit sa carrière menacée.

"La question que nous la famille nous posons est celle de savoir si cela a été un moyen pour arrêter la carrière de notre fils. Parce que nous le voyons comme un complot ourdi", lance le père.

Un témoignage glaçant qui interpelle directement le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et le gouvernement. Comment un joueur qui s'est sacrifié pour les couleurs nationales peut-il être laissé à l'abandon pendant 18 mois ?

La famille Bitegué attend désormais une réaction urgente des autorités pour sauver la carrière et la dignité d'une panthère.