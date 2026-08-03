Burkina Faso: Promotion de la paix et de la cohésion sociale - La contribution de Cheikh Tang Zoug Moré

Le guide religieux Redwane Pougda dit Cheikh Tang Zoug Moré a animé une conférence de presse, mercredi 22 juillet 2026, à Ouagadougou. Devant les journalistes, il a partagé son parcours, sa vision, ses expériences et actions en tant que guide religieux dans la promotion de la paix, du vivre ensemble et de l'acceptation de l'autre.

Dans le contexte marqué par les défis sécuritaires, les tensions communautaires et la nécessité du vivre-ensemble, le guide religieux Cheikh Tang Zoug Moré oeuvre pour rapprocher les communautés. Au cours d'une conférence de presse, tenue mercredi 22 juillet 2026 à Ouagadougou, le guide religieux a confié que la foi doit être vécue à travers les actes avant les paroles.

Reconnu comme étant un homme de dialogue, d'écoute et de proximité, il encourage chacun à devenir un acteur de paix dans son environnement à travers ses enseignements. Pour lui, la religion constitue un facteur de rassemblement pour prôner la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux. A cet effet, il lutte contre les divisions religieuses, encourage la tolérance religieuse et développe la solidarité à travers des valeurs morales. « Les différences religieuses ne doivent jamais devenir des motifs de conflit mais des occasions de mieux se connaître », a-t-il dit. Le guide religieux a ajouté qu'aucune religion ne peut justifier la haine.

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La foi doit rapprocher les hommes plutôt que les opposer. Car tous les êtres humains sont égaux devant Dieu et le jugement appartient uniquement au créateur et non aux hommes. A travers son association « Djamiyatoul Filoul Kayraat », Cheikh Tang Zoug Moré développe plusieurs initiatives visant à renforcer des oeuvres sociales en aidant les personnes vulnérables de sa communauté. Originaire du village Yourga dans la commune de Sangha, province du Koulpélogo, région du Nakambé, le guide religieux Cheikh Tang Zoug a été marqué par la visite d'un maître venu enseigner la religion dans son village en 2006.

Il décide, avec l'accord de son père, d'abandonner l'école classique afin de se consacrer aux études islamiques où il découvre très tôt sa vocation religieuse. Sa formation le conduit à Nakiboane dans la région de Fada N'Gourma, à Bobo-Dioulasso, en Egypte, au Niger et au Ghana. Ces années d'apprentissage lui ont permis d'acquérir une solide formation en langue arabe, en sciences islamiques et en enseignement religieux. A son retour au Burkina Faso, il devient guide religieux et forme de nombreux élèves participant à la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale.