Le Nigeria et la Zambie s'affrontent lors de leur deuxième match du groupe C de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine au stade Al Madina de Rabat, samedi 1er août, avec un coup d'envoi fixé à 21h00 heure locale (20h00 GMT).

Faits marquants

Les deux équipes ont connu des fortunes contrastées lors de la première journée : le Nigeria s'est incliné 3-2 face aux débutantes malawites, tandis que la Zambie s'est imposée 6-0 face à l'Égypte.

Le Nigeria et la Zambie se retrouveront pour la cinquième fois en CAN Féminine. Ce sera leur troisième confrontation en phase de groupes.

Elles se rencontrent pour une troisième édition consécutive de la compétition.

Le Nigeria a remporté trois de leurs quatre précédentes confrontations, la Zambie s'étant imposée une fois.

Les deux équipes se sont déjà affrontées en 2014, 2018, 2022 et lors de la dernière édition. Le Nigeria avait remporté les deux premières rencontres, deux matches de groupe, sur les scores de 6-0 et 4-0.

La Zambie avait battu le Nigeria 1-0 lors de la petite finale en 2022.

Leur plus récente confrontation avait vu le Nigeria s'imposer 5-0 en quart de finale lors de la dernière édition. Le Nigeria menait 3-0 à la mi-temps grâce aux buts d'Osinachi Ohale à la 2e minute, d'Esther Okoronkwo à la 33e et de Chinwendu Ihezuo à la 45e.

Oluwatosin Demehin avait ajouté le quatrième but nigérian à la 68e minute avant que Folashade Ijamilusi ne parachève le score dans le temps additionnel de la seconde période.

Le Nigeria a inscrit 15 buts contre un seul encaissé face à la Zambie sur leurs quatre dernières confrontations.

Aucune joueuse zambienne n'a jamais marqué face au Nigeria en CAN Féminine. L'unique but zambien, inscrit lors de la petite finale de 2022, était un but contre son camp de la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie, consécutif à une frappe d'Evarine Katongo qui avait heurté le poteau à la 29e minute.

Seule l'équipe victorieuse a marqué lors de chacune de leurs quatre précédentes confrontations. Les deux équipes n'ont encore jamais marqué toutes les deux lors d'un même match de CAN Féminine.

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Nigeria - Statistiques clés

Le Nigeria a perdu son match d'ouverture de CAN Féminine pour la troisième fois en quatre éditions, en s'inclinant 3-2 face au Malawi lors de la première journée.

Les Super Falcons avaient déjà perdu leurs matches d'ouverture en 2018 et 2022, avant d'entamer la dernière édition par une victoire.

Le Nigeria affrontait des débutantes du tournoi pour la 18e fois face au Malawi, cette défaite étant sa première contre une équipe néophyte.

Elles ont encaissé trois buts lors d'un match de CAN Féminine pour la première fois de leur histoire.

En cas d'absence de victoire, ce ne serait que la deuxième fois que le Nigeria entamerait une campagne de CAN Féminine sans succès lors de ses deux premiers matches. En 2008, les Super Falcons avaient débuté par deux matches nuls consécutifs contre le Ghana et la Tunisie.

Une défaite signifierait pour le Nigeria deux défaites consécutives en phase de groupes en CAN Féminine, une première.

Une défaite constituerait également deux défaites consécutives en jeu ouvert pour la deuxième fois seulement. En 2012, les Super Falcons avaient perdu 1-0 face à l'Afrique du Sud en demi-finale, puis sur le même score face au Cameroun lors de la petite finale.

Une défaite du Nigeria, combinée à une victoire du Malawi face à l'Égypte, éliminerait les tenantes du titre dès la phase de groupes, une première.

Le Nigeria deviendrait ainsi la première équipe tenante du titre à être éliminée dès la phase de groupes.

Rasheedat Ajibade a inscrit le premier but nigérian lors de la défaite face au Malawi, son sixième but en phase finale.

Il s'agit de la quatrième édition à laquelle Ajibade marque.

Le Nigeria a tenté huit tirs cadrés face au Malawi, dont quatre par Ajibade.

Uchenna Kanu a marqué sur son unique tir cadré.

Kanu a inscrit son troisième but en CAN Féminine, après en avoir marqué deux lors de l'édition 2022.

Le Nigeria a été mené de deux buts lors de chacun de ses deux derniers matches de CAN Féminine. Les Super Falcons étaient menées 3-1 face au Malawi, tout comme elles avaient été menées 2-0 par le Maroc en finale de la dernière édition, avant de renverser la situation et de s'imposer 3-2.

Zambie - Statistiques clés