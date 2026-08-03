Afrique: Les statistiques d'avant-match - L'Égypte affronte le Malawi en Groupe C de la CAN Féminine TotalEnergies Maroc 2026

L'Égypte retrouve le Malawi, la révélation de la compétition, à l'occasion de leur deuxième match du groupe C de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026, au stade Moulay El Hassan de Rabat, samedi, avec un coup d'envoi fixé à 18h00 heure locale (17h00 GMT).
Faits marquants
- Il s'agira de la première confrontation entre l'Égypte et le Malawi en CAN Féminine.
- L'Égypte affronte une nation d'Afrique australe pour la quatrième fois. Son bilan lors des trois précédentes rencontres est d'une victoire et deux défaites.
- L'Égypte a perdu ses deux derniers matches face à des équipes de la zone COSAFA, s'inclinant 6-0 face à la Zambie lors de l'édition actuelle et 5-0 face à l'Afrique du Sud lors de son dernier match en 2016. L'unique victoire égyptienne en phase finale reste celle décrochée face au Zimbabwe lors de son deuxième match de groupe en 2016, sur le score de 1-0.
- Le Malawi sera le huitième adversaire différent de l'Égypte en phase finale.
- L'Égypte affronte une équipe débutante du tournoi pour la quatrième fois. En 1998, lorsque toutes les équipes disputaient leurs débuts en CAN Féminine, elle s'était inclinée face au Maroc, au Nigeria et à la RD Congo.
Égypte - Statistiques clés
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- L'Égypte cherchera à se relever après sa défaite 6-0 lors de son match d'ouverture face à la Zambie.
- Cette défaite face à la Zambie constitue sa plus large défaite en CAN Féminine, à égalité avec un revers 6-0 face au Nigeria en 1998.
- L'Égypte avait également perdu ses matches d'ouverture lors de ses deux précédentes participations, en 1998 et en 2016. Il s'agit de la troisième fois qu'elle perd son match d'ouverture.
- Son bilan lors des deuxièmes matches de groupe s'établit à 2 matches joués, 1 victoire, 0 nul, 1 défaite.
- En 1998, l'Égypte avait perdu ses deux premiers matches, 4-1 contre la RD Congo puis contre le Maroc. En 2016, elle avait perdu son premier match 2-0 face au Cameroun avant de battre le Zimbabwe 1-0 lors du second.
- Sa seule victoire et son seul clean sheet en phase finale remontent à ce deuxième match de groupe en 2016, face au Zimbabwe (1-0).
- L'Égypte a encaissé onze buts lors de ses deux derniers matches de CAN Féminine, dont neuf en seconde période. Ces neuf buts ont tous été inscrits à partir de la 60e minute.
- Cinq des six buts encaissés face à la Zambie ont été inscrits à partir de la 60e minute. Le sixième, concédé six minutes dans le temps additionnel de la seconde période, est le but le plus tardif jamais encaissé par l'Égypte en CAN Féminine.
- La gardienne Maha Shehata a effectué six arrêts lors de la défaite face à la Zambie, faisant face à un total de douze tirs.
- Une défaite constituerait pour l'Égypte deux revers consécutifs en CAN Féminine pour la première fois depuis 1998, année où elle avait perdu ses trois matches. En 2016, ses deux défaites avaient été séparées par une victoire face au Zimbabwe.
Malawi - Statistiques clés
- Le Malawi a débuté sa toute première participation en phase finale par une victoire 3-2 face au Nigeria.
- Il s'agit de la première équipe débutante à battre le Nigeria en CAN Féminine, et seulement la deuxième à éviter la défaite face aux Super Falcons.
- Le Malawi devient la première équipe débutante à battre la tenante du titre en CAN Féminine.
- Il s'agit de la première équipe de l'histoire de la compétition à inscrire trois buts lors d'un match face au Nigeria.
- Une victoire ferait du Malawi la première équipe débutante à remporter ses deux premiers matches de CAN Féminine, en excluant l'édition 1998, où toutes les équipes disputaient leurs débuts.
- Une victoire qualifierait le Malawi pour le tour suivant, à condition que la Zambie ne s'incline pas face au Nigeria.
- Cette qualification ferait du Malawi la première équipe débutante depuis le Botswana en 2022 à atteindre la phase à élimination directe. En excluant 1998, elle ne serait que la troisième équipe débutante à sortir de la phase de groupes, après le Zimbabwe lors de sa première participation en 2000.
- Temwa et Tabitha Chawinga sont les premières soeurs à marquer lors du même match de CAN Féminine.
- Temwa Chawinga a marqué à deux reprises lors de la victoire face au Nigeria. Son premier but, à la 73e minute, était le tout premier but du Malawi en CAN Féminine, avant que sa soeur Tabitha n'inscrive le deuxième à la 79e minute. Temwa a complété son doublé en inscrivant le troisième but malawite dans le temps additionnel de la seconde période.
- En excluant 1998, Temwa est la quatrième joueuse à inscrire deux buts ou plus pour une équipe débutante lors de son match d'ouverture. La Botswanaise Refilwe Tholakele avait marqué deux fois lors de la victoire 4-2 face au Burundi en 2022, tandis que Sandrine Niyonkuru avait inscrit les deux buts burundais dans ce même match. L'Ivoirienne Inès Nrehy avait quant à elle réalisé un triplé lors du match d'ouverture face à l'Éthiopie en 2012.
- Le Malawi a tenté sept tirs cadrés face au Nigeria, dont quatre par Temwa.
- Temwa a tenté sept tirs face au Nigeria et marqué deux fois, pour un taux de conversion de 29 %.
- Tabitha a marqué sur son unique tir cadré face au Nigeria.
- Rose Alufandika a réalisé douze dégagements, un total record dans ce match, lors de la victoire face au Nigeria.