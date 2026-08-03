Congo-Brazzaville: Où sont passés les groupes mobiles sanitaires de l'Etat ?

opinion

Nombreux sont des Congolais qui regrettent la vieille période des décennies 1970 et 1980 où, sur toute l'étendue du territoire national, circulaient trimestriellement ou semestriellement voire annuellement des groupes mobiles sanitaires de l'Etat appelés « Equipes mobiles ».

Ces équipes avaient pour seul objectif de soigner gratuitement des malades, quelles que soient leurs pathologies. Ils étaient très acclamés par la population vu leur dynamisme, leur spontanéité et leur rapidité car ils pouvaient en quelques minutes arriver là où leurs besoins étaient urgents. Mais aujourd'hui, ces missions sanitaires de l'Etat n'existent pratiquement plus. Or à l'époque, du diagnostic au traitement curatif, le malade ne dépensait aucun sou.

Ces groupes étaient des organes bien établis, structurés et incorporés dans des entités hospitalières de l'Etat. Ils n'avaient pour fonction que de garantir à la population la bonne santé publique, de façon pérenne et de manière gratuite. La construction des hôpitaux généraux dans le pays est bien accueillie, cependant le comportement qu'affichent les hommes en blouse blanche ces dernières années est quelquefois écoeurant et regrettable. Nombre d'entre eux foulent au pied leur sacré serment d'Hippocrate qui se transforme peu à peu au serment d'«hypocrite». Comment se soigner dans ces conditions-là si on est issu d'une famille démunie ?

L'adage qui consiste à dire que la santé n'a pas de prix est quelque peu suranné aujourd'hui. On doit se le dire, la santé coûte excessivement cher à l'heure actuelle. Hier, il était facile qu'un paysan se soigne gratuitement par des équipes sanitaires mobiles de l'Etat sans qu'il ne dépense pas d'argent, mais ce n'est plus le cas.

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La population réclame à cor et à cri le retour des « équipes mobiles sanitaires de l'Etat » et déplore la non-application de la gratuité de certaines pathologies dans les hôpitaux publics. Pour s'en convaincre, il suffit d'être attentif aux lamentations de nombreuses familles dont des membres ont été admis dans une structure hospitalière.

Vivement le retour des équipes mobiles de la santé, puisque la majorité de Congolais est dépourvue des capacités financières pour se rendre dans des structures hospitalières. Que les autorités sanitaires soient regardantes sur cette question.

A bon entendeur, salut !