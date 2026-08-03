Tunisie: Carthage - Rayan signe un retour émouvant avec un concert caritatif

Le chanteur libanais Rayan a donné dimanche soir sur la scène du théâtre antique de Carthage, un concert caritatif dans le cadre de la 60e édition du Festival international de Carthage qui se poursuit jusqu'au 19 août.

Ce concert caritatif marque le retour de l'artiste auprès du public tunisien après plus de dix ans d'absence. Ses recettes seront reversées à l'Association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs (ATSP) au profit des patients atteints de cancer.

Durant cette période, Rayan a suivi un traitement contre le cancer. Lors d'une conférence de presse vendredi 31 juillet, il a affirmé que cette épreuve l'avait inspiré à « transformer la douleur en espoir ».

Dimanche matin, Rayan s'est rendu à l'Institut Salah Azaïz de Tunis, centre de référence national pour le traitement du cancer, pour afficher son soutien aux patients et au corps médical, une démarche en cohérence avec la dimension humanitaire de son spectacle.

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Accompagné par la Troupe nationale de musique, sous la direction du maestro Youssef Belhani, Rayan a ouvert son concert avec le titre « Tunis ya tej al-arab » (La Tunisie, couronne des Arabes).

Cette figure emblématique de la chanson pop-romantique arabe du milieu des années 2000, a ensuite interprété ses principaux succès des années 2004-2007, tels que « Kanet Rouhi », « Haallemak » ou « Ahla Gharam ».

L'artiste a également repris des classiques de George Wassouf (Khessert Koul Ennas », « Saber we Radhi), d'Abdel Halim Hafez (Jana El Hawa) et de Fayrouz (Nassam Alayna El Hawa). En hommage à la chanteuse tunisienne disparue Dhekra Mohamed, il a aussi interprété son titre à succès « El Assami » (Les noms).

L'affluence était limitée, mais la soirée a été marquée par une forte interaction du public, qui a accompagné l'artiste, en reprenant les chansons. Le concert s'est achevé après plus d'une heure et demie de performance sur les notes du même titre d'ouverture dédié à la Tunisie.