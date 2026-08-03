Cameroun: « Lanceurs d'alerte... ne pas prendre des camerounais pour des idiots »

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Monétiser une page Facebook par des likes a donné l'illusion à certaines personnes qu'elles pouvaient contrôler l'actualité et la vie politique au Cameroun par des histoires balancées et partagées sur les réseaux sociaux. On se découvre ainsi un métier, une capacité à faire bouger les lignes : lanceur d'alerte.

Le lanceur d'alerte est une personne qui se trouve confrontée à des informations qu'elle signale car elle les pense répréhensibles ou contraires à l'intérêt général. Elle s'engage dans une démarche de signalement auprès de son employeur ou d'une autorité administrative que la loi désigne. En droit français, la loi prévoit que cette personne ne doit pas pouvoir être inquiétée pour avoir effectué une telle démarche.

Le statut de lanceur d'alerte est une protection accordée par la loi mais il répond à une définition juridique précise qui diffère parfois de la définition que lui donne le langage courant.

1- Des lanceurs d'alerte

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Des noms résonnent quand il s'agit des alertes.

Edward Snowden qui a mis en lumière la surveillance de masse de la NSA travaillait pour la CIA.

Julian Assange était informaticien et journaliste d'investigation

Daniel Ellsberg était en service au Pentagone

Mark Felt qui revela le scandale du Watergate a exercé au FBI comme directeur adjoint

Dr Irène Frachon qui revela le scandale Médiator était pneumologue en service au CHU de Brest

Hervé Falciani était informaticien chez HSBC.

Antoine Delton a exercé comme auditeur financier en cabinet pour révéler le scandale des Luxleaks.

Une réalité apparaît : l'on ne se lève pas un matin pour se décréter soi-même lanceur d'alerte. Ce sont des acteurs impliqués dans les actions à dénoncer ou à déconstruire.

2- Les menteurs d'alerte du Cameroun

Dans la lutte démocratique au Cameroun et surtout dans les batailles pour la succession au sommet de l'État, certains individus se sont autoproclamés lanceurs d'alertes. En diffusant des informations qui relèvent d'un montage éhonté ou en partageant des documents publics qui relèvent du confidentiel, ils se sont découverts lanceurs d'alertes.

En réalité, ces messages et ses documents sont le produit de batailles au coeur du système. Des analyses cousues de fil blanc finissent toujours dans le flop. Et nos fameux lanceurs d'alerte en remettent une couche. Plus c'est gros plus ça marche. La population incrédule qui a résumé sa vie à vouloir ridiculiser les tenants de l'ordre dirigeant s'en donne à coeur joie. Et les lanceurs d'alerte se croient importants. Plus ils balancent plus on avale. On peut tout créer, la population n'y comprend rien.

Même quand la couleuvre est trop grosse, la population avale. Elle s'est faite une raison : la vérité vient des lanceurs d'alerte. Et ceux-ci en profitent ne sachant pas qu'ils sont eux-mêmes au coeur d'un réseau qui se joue d'eux. Tant que la page a des likes, ça marche !

3- Le job avant l'alerte?

Une question est essentielle ici : quel métier et dans quel secteur a travaillé un lanceur d'alerte Camerounais pour prétendre accéder à une information critique. Nzui ment trop ( comme j'aime écrire), Bobo Bertolina, Paulette Chouta, Val-Zero, Réminette Ngono, un célèbre artiste musicien sont devenus des lanceurs d'alertes du jour au lendemain sans que l'on saisisse une telle trajectoire.

Un professeur de médecine s'y est même découvert. Sauf que ces alertes qui relèvent de la goujaterie n'ont rien à voir avec son métier de médecin et d'enseignant.

Dans la lutte politique au Cameroun, un smartphone et une connexion Internet décident du jeu politique. Et même dans la fabrique de fausses informations sans preuve, le métier de lanceur d'alerte ( s'il en est désormais un), a de beaux jours devant lui. De plus, plaqué quelque part en Occident, le lanceur d'alerte peut facilement jouer l'illusion d'un activiste politique pour bénéficier des documents y afférents. Se proclamer, lanceur d'alerte garantit ainsi une sécurité sociale hors de son pays si en plus ceux qui vous envoient toutes sortes de notes et d'informations mal famées vous versent en plus quelques royalties pour services/sévices rendus à la déstabilisation de la République.