Congo-Kinshasa: La société civile réclame une enquête et la réhabilitation de la prison après l'évasion de 50 détenus à Luebo au Kasaï

La Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) du territoire de Luebo, dans la province du Kasaï, alerte sur les risques sécuritaires liés à l'évasion d'une cinquantaine de détenus survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à la prison centrale de Luebo.

Dans un plaidoyer adressé dimanche 2 août au gouverneur du Kasaï, cette structure de la société civile demande des mesures urgentes pour retrouver les fugitifs, établir les responsabilités dans cette évasion et renforcer la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

Pour la NSCC, certains des détenus évadés représentent un danger pour la population locale. Elle appelle les autorités et les services de sécurité à intensifier les recherches afin de les ramener en détention.

Selon cette organisation, les fugitifs ont réussi à sortir de la prison après avoir forcé plusieurs dispositifs de sécurité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les fugitifs ont brisé les cadenas extérieurs, forcé une porte en tôle puis cassé une porte en bois avant de prendre la fuite », rapporte la société civile.

La prison centrale de Luebo comptait 50 détenus au moment des faits. Les deux femmes détenues dans un autre bâtiment présenté comme plus sécurisé ne se sont toutefois pas évadées.

Une prison jugée vétuste

La Nouvelle société civile attribue cette évasion à l'état dégradé des infrastructures pénitentiaires et au manque de moyens de sécurisation.

Elle réclame ainsi la réhabilitation urgente de la prison centrale de Luebo et l'amélioration des conditions de détention afin de prévenir de nouveaux incidents.

Dans son plaidoyer, la NSCC dénonce aussi des difficultés dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire à Luebo. Elle affirme que le Tribunal de grande instance et le Tribunal de paix connaissent des dysfonctionnements liés notamment au manque de magistrats.

L'organisation demande l'affectation de nouveaux magistrats dans le territoire, le renforcement des dispositifs sécuritaires et la mise en place d'une enquête indépendante pour déterminer les responsabilités dans cette évasion.

L'administrateur du territoire de Luebo avait confirmé il y samedi dernier cette évasion qu'il avait qualifié de « bien préparée » et avait indiqué que des armes avaient également été emportées lors de la fuite des détenus.