Sénégal: Social Bond/40 milliards FCFA souscrit à 150 % - AFINHAB franchit un cap historique

En clôturant avec succès son deuxième Social Bond de 40 milliards de FCFA, AFINHAB (ex-CRRH-UEMOA) ne réalise pas seulement une nouvelle levée de fonds. L'institution franchit surtout un seuil symbolique : 100 milliards de FCFA mobilisés à travers son programme d'obligations sociales, une performance qui confirme l'intérêt croissant des investisseurs pour le financement du logement abordable dans la région.

La finance durable continue de gagner du terrain dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à travers le succès retentissant de l'émission, par AFINHAB (ex-CRRH-UEMOA), institution financière régionale de référence dédiée au financement de l'habitat dans l'Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), d'un Social Bond de 40 milliards de FCFA.

Le fait marquant de cette opération n'est pas uniquement le montant levé, mais l'atteinte des 100 milliards de FCFA d'obligations sociales émises par AFINHAB depuis le lancement de son programme. Ce cap illustre la montée en puissance d'un modèle de financement dédié à l'habitat social et confirme la crédibilité de l'institution sur le marché financier régional.

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Une « très belle opération » que Madame Astou Diop Sène, Fondateur et Directeur Général de FGI SA (FINANCE GESTION ET INTERMEDIATION), Co-Arrangeur et Chef de file, met d'abord sur le compte de « la qualité de l'émetteur qui nous a beaucoup aidé et qui comme vous le savez est noté triple A, ainsi que la nature du programme à financer, c'est-à-dire un programme de logement social qui a aussi été noté « Excellent » par Moody's », confirme- t-elle en soulignant la « très bonne campagne de placement » qui a suivi.

Une confiance renouvelée des investisseurs

Autre signal fort : l'émission du Social Bond AFINHAB 6,00% ((net d'impôts et de taxes dans l'UEMOA))2026-2041 dont la période de souscription courrait du 9 juillet au 29 juillet 2026, a été clôturée le 24 juillet 2026 parce que largement sursouscrite avec à la manoeuvre, SGCS (Société Générale Capital Securities West Africa) et FGI (Finance Gestion Intermédiation) comme Arrangeurs et Chefs de file.

Pour une offre de 40 milliards de FCFA et une maturité de 15 ans (dont 1 an de différé), les investisseurs ont proposé près de 60 milliards, soit un taux de couverture d'environ 150 %. Cette demande largement supérieure à l'offre traduit la confiance du marché dans la solidité financière d'AFINHAB et dans son positionnement sur la finance à impact social. La Notation financière : AAA long terme (Bloomfield) et la Notation sociale : SQS1 A « Excellent A » (Moody's), viennent parachever cette confiance.

" La sursouscription de cette émission confirme que les investisseurs croient en notre modèle et en notre mission", a déclaré Madame Yedau OGOUNDELE, Directrice Générale d'AFINHAB, dans un communiqué.

Selon elle, "avec 100 milliards FCFA mobilisés à travers notre programme de Social Bonds, AFINHAB démontre que la finance durable peut être un levier concret de transformation sociale en Afrique de l'Ouest. Nous poursuivrons sur cette trajectoire."

La participation de Société Générale Côte d'Ivoire comme investisseur de référence renforce également la crédibilité de l'opération. Elle montre que les grandes banques régionales intègrent de plus en plus les instruments de finance durable dans leur stratégie d'investissement.

Le logement abordable au coeur de la stratégie

Contrairement à une émission obligataire classique, les ressources levées ne financeront pas des besoins généraux de trésorerie. Elles seront entièrement consacrées au refinancement de prêts hypothécaires résidentiels accordés aux ménages à revenus faibles et intermédiaires dans les pays de l'UEMOA. L'objectif est de faciliter l'accès à un logement abordable tout en contribuant aux Objectifs de développement durable des Nations unies, notamment la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités et le développement de villes durables.

Un marché régional qui gagne en maturité

Au-delà d'AFINHAB, cette opération envoie un signal positif au marché financier régional. Elle montre que les investisseurs sont désormais prêts à soutenir des émissions dont la rentabilité s'accompagne d'un impact social clairement identifié.

Dans un contexte où la finance durable s'impose progressivement comme un critère de décision pour les investisseurs institutionnels, le succès de cette émission témoigne de la maturité croissante du marché des obligations sociales dans l'UEMOA.

Créée en 2010 à l'initiative de la BCEAO, de la BOAD et de l'AMF-UMOA, AFINHAB mobilise des ressources de long terme (plus de 475 milliards de FCFA) afin de faciliter l'accès des populations de la région à un logement abordable. On dénombre quelque 120 000 bénéficiaires des financements d'AFINHAB depuis sa création.

Avec cette émission sursouscrite, AFINHAB confirme sa capacité à mobiliser l'épargne régionale au service du logement abordable. Mais la véritable portée de l'opération réside ailleurs : en atteignant 100 milliards de FCFA d'obligations sociales, l'institution s'impose comme l'un des principaux acteurs de la finance durable dans l'UEMOA.

Au-delà des chiffres, cette réussite traduit une évolution du marché financier ouest-africain, où les investisseurs ne recherchent plus seulement un rendement, mais accordent également une valeur croissante à l'impact social des projets qu'ils financent.

En réalité, « déjà à quatre jours du lancement de l'opération, on n'était pas loin de couvrir et bien entendu, c'est le succès de toute une équipe notamment le Co-Arrangeur Chef de file SGCS, le syndicat de placement, l'émetteur et nous remercions particulièrement les investisseurs qui nous ont fait confiance », conclut Madame Astou Diop Sène.