Sur l'ensemble de la décennie, deux pays émetteurs captent plus de 57,35% des transactions totales du marché secondaire des titres publics.

Répartition des opérations du marché secondaire par adjudication selon les pays émetteurs sur la période 2016-2025 (%)

Avec une part estimée de 40,98% des échanges, la Côte d'Ivoire est l'émetteur de référence (8 460 milliards en FCFA en volume cumulé). Son statut de leader s'explique par la taille massive de ses encours vivants et la confiance des investisseurs.

Le Sénégal occupe la deuxième place avec 16,36% des parts de marché pour un volume global cumulé de 3 378 milliards de FCFA. Les titres sénégalais, notamment les obligations à long terme (10-15 ans), sont très recherchés par les gestionnaires de fonds et les assureurs pour la gestion actif-passif, ce qui génère un flux transactionnel régulier.

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Avec 10,14% des échanges cumulés et un volume global de 2 093 milliards de FCFA, le Togo maintient une présence stable sur la période décennale. Ses titres sont souvent utilisés pour des opérations de réglage de liquidité à court terme entre banques de la zone.

Sur la période 2016-2025, le Burkina Faso (8,17%) et le Mali (8,04%) occupent des positions intermédiaires, loin derrière le duo Côte d'Ivoire/Sénégal, mais devant les émetteurs plus modestes comme le Niger (7,02%), le Bénin (6,69%) et la Guinée-Bissau (2,61%).