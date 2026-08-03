Sénégal: Marché secondaire des Titres publics sur la période 2016-2025 - La prédominance structurelle du duo de tête, Côte d'Ivoire - Sénégal

3 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Lejecos Magazine Mai 2026

Sur l'ensemble de la décennie, deux pays émetteurs captent plus de 57,35% des transactions totales du marché secondaire des titres publics.

Répartition des opérations du marché secondaire par adjudication selon les pays émetteurs sur la période 2016-2025 (%)

Avec une part estimée de 40,98% des échanges, la Côte d'Ivoire est l'émetteur de référence (8 460 milliards en FCFA en volume cumulé). Son statut de leader s'explique par la taille massive de ses encours vivants et la confiance des investisseurs.

Le Sénégal occupe la deuxième place avec 16,36% des parts de marché pour un volume global cumulé de 3 378 milliards de FCFA. Les titres sénégalais, notamment les obligations à long terme (10-15 ans), sont très recherchés par les gestionnaires de fonds et les assureurs pour la gestion actif-passif, ce qui génère un flux transactionnel régulier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec 10,14% des échanges cumulés et un volume global de 2 093 milliards de FCFA, le Togo maintient une présence stable sur la période décennale. Ses titres sont souvent utilisés pour des opérations de réglage de liquidité à court terme entre banques de la zone.

Sur la période 2016-2025, le Burkina Faso (8,17%) et le Mali (8,04%) occupent des positions intermédiaires, loin derrière le duo Côte d'Ivoire/Sénégal, mais devant les émetteurs plus modestes comme le Niger (7,02%), le Bénin (6,69%) et la Guinée-Bissau (2,61%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.