Cote d'Ivoire: Opération de reboisement - Biovea affirme son engagement pour l'environnement avec plus de 1 100 arbres plantés à Kotoagnoua

Le projet de centrale biomasse de 46 MW de Biovea, porté par China Energy Engineering Corporation Group, a organisé une vaste campagne de reboisement dans la forêt classée de Kotoagnoua, située dans la région d'Aboisso, le 30 juillet 2026.

Menée en partenariat avec la direction des Eaux et Forêts d'Aboisso, Biovea Énergie, l'Ong Yveo et plusieurs entreprises chinoises implantées en Côte d'Ivoire, cette initiative a permis de restaurer un hectare de couvert forestier grâce à la plantation de 1 111 jeunes arbres.

Au-delà de son caractère symbolique, cette opération s'inscrit dans une démarche concrète de réhabilitation des espaces forestiers dégradés et de préservation durable des ressources naturelles. Elle traduit également la volonté des différents acteurs impliqués de contribuer activement à la protection du patrimoine environnemental ivoirien.

Une transition énergétique intégrée aux enjeux environnementaux

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À travers cette action, le projet Biovea réaffirme sa vision d'une transition énergétique qui ne se limite pas à la production d'une énergie plus propre. Le projet entend associer développement industriel, protection de la biodiversité, responsabilité sociale des entreprises et engagement auprès des communautés locales.

Considéré parmi les plus importants projets biomasse d'Afrique de l'Ouest, Biovea place ainsi la performance industrielle et la responsabilité environnementale au coeur de sa stratégie de développement.

Une mobilisation collective pour la préservation du patrimoine forestier

La campagne de reboisement a rassemblé des représentants de l'administration publique, des entreprises partenaires, des organisations de la société civile ainsi que des membres de la communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire.

Cette mobilisation témoigne de la capacité des acteurs institutionnels, économiques et associatifs à fédérer leurs efforts autour d'un objectif commun : restaurer les écosystèmes forestiers fragilisés et préserver l'environnement pour les générations futures.

À cette occasion, le directeur des Eaux et Forêts d'Aboisso a salué l'initiative et exprimé sa gratitude envers China Energy Engineering Corporation pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement dans la région.

Selon lui, la création de cette parcelle de démonstration constitue un exemple concret de coopération efficace entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile. Il a également souligné l'importance de telles actions dans la réhabilitation des zones dégradées de la forêt classée de Kotoagnoua.

Planter aujourd'hui pour bâtir l'avenir

Prenant la parole au nom de l'équipe chinoise, le responsable du projet a rappelé que chaque arbre planté représente à la fois un geste pour la nature et un investissement en faveur des générations futures.

Il a réaffirmé la volonté du projet Biovea de poursuivre son soutien aux initiatives contribuant à la transition écologique, à la préservation des ressources naturelles et au développement durable en Côte d'Ivoire.

Cette campagne de reboisement vise également à renforcer les liens entre les autorités publiques, les entreprises et les organisations de la société civile. Elle constitue par ailleurs une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire, la Chine et la France dans les domaines des énergies renouvelables, de la restauration des écosystèmes et du développement durable.

Un projet énergétique à forte dimension sociale

Pour China Energy Engineering Corporation, la réalisation d'une infrastructure énergétique ne se résume pas à la construction d'ouvrages industriels. Elle implique également un engagement durable auprès des populations, le respect de l'environnement et le développement de relations de confiance avec les acteurs locaux.

La campagne menée dans la forêt classée de Kotoagnoua reflète cette ambition. Au-delà de la production d'énergie verte, le projet entend contribuer à la restauration des paysages, au renforcement de la coopération entre partenaires et au rapprochement des peuples.

Portée par l'engagement conjoint de la Direction des Eaux et Forêts d'Aboisso, de Biovea Énergie, de l'Ong Yveo, des entreprises partenaires et des équipes du projet, cette initiative pose les bases d'une collaboration durable au service du développement local.

Biovea ambitionne ainsi de devenir une référence de la coopération sino-franco-ivoirienne dans le secteur des énergies renouvelables, en conciliant performance économique, responsabilité sociale, protection de l'environnement et prospérité partagée.

Le projet de centrale biomasse de 46 MW de Biovea, réalisé en Côte d'Ivoire par China Energy Engineering Corporation Group, vise à valoriser les résidus agricoles pour produire une énergie renouvelable tout en contribuant au développement durable du territoire et à la transition énergétique du pays.