Gabon: Le Président de la République visite les sites emblématiques de la Gambie

A l'issue des échanges officiels tenus au State House, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a poursuivi sa visite d'Etat par la découverte de plusieurs sites emblématiques qui reposent sur l'attachement de la Gambie à la préservation de son patrimoine culturel et au renforcement de son système de santé.

Le Chef de l'Etat s'est d'abord rendu à Bakau, l'un des plus anciens quartiers de Banjul, où il a visité le musée traditionnel. Ce haut lieu de mémoire met en valeur la richesse du patrimoine gambien à travers une importante collection de masques, d'instruments de musique et d'oeuvres d'art, témoignant de l'identité et des traditions du peuple gambien.

La délégation gabonaise a ensuite visité le bassin sacré des crocodiles de Kachikally, site historique et culturel emblématique. Chargé de symboles et de croyances ancestrales, ce lieu participe à la préservation du patrimoine immatériel et de la mémoire collective de la Gambie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président de la République a également visité le Laboratoire national de contrôle de la qualité des aliments ainsi que le Laboratoire national de contrôle des médicaments, deux infrastructures modernes réalisées en dix-huit mois. Ces établissements jouent un rôle déterminant dans la protection de la santé publique en garantissant la qualité des produits alimentaires et des médicaments mis à la disposition des populations, tout en contribuant au renforcement de la souveraineté sanitaire du pays.

Cette immersion a permis de mettre en lumière une expérience dont les enseignements pourraient inspirer le Gabon dans le développement de ses propres capacités de contrôle sanitaire, au service de la sécurité alimentaire, de la qualité des soins et du bien-être des populations.

Les autorités gambiennes ont réaffirmé leur volonté de concilier préservation du patrimoine culturel et modernisation des infrastructures publiques, deux piliers essentiels d'un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.