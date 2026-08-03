Algérie: Le président de la République reçoit les condoléances de son frère le Président mauritanien

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi, un appel téléphonique de son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui lui a présenté ses sincères condoléances, suite au tragique accident survenu vendredi dans la wilaya de Boumerdès, ayant coûté la vie à plusieurs citoyens, indique la présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, qui lui a présenté, en son nom personnel et au nom du peuple mauritanien, ses sincères condoléances suite au tragique accident de bus survenu à Boumerdès", selon la présidence de la République.

Le Président mauritanien a également présenté ses condoléances au peuple algérien ainsi qu'aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, selon la même source.

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A son tour, "le président de la République a adressé à son frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ses vifs remerciements et sa gratitude, souhaitant au peuple mauritanien frère prospérité, stabilité et développement".