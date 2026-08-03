Algérie: De nouvelles mesures pour améliorer la qualité du service public de distribution d'eau potable

ALGER — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a présidé, samedi, en compagnie du ministre, wali d'Alger, Abdenour Rabehi, une réunion de travail sur la situation du secteur dans la capitale, lors de laquelle de nouvelles mesures ont été prises pour améliorer la qualité du service public de distribution d'eau potable.

Il s'agit, entre autres mesures, de l'accélération de la concrétisation de l'important programme inscrit auprès de la direction de l'hydraulique de la wilaya d'Alger et de la réalisation de grandes infrastructures de stockage, afin de garantir la maîtrise optimale de la distribution d'eau et la continuité du service public, notamment en cas de pannes au niveau des infrastructures de production, indique un communiqué du ministère.

La même source a également cité l'intensification des opérations de rénovation et de réhabilitation des réseaux de distribution d'eau, afin de limiter les pertes, dont près de 20% sont dues aux fuites et 20% aux raccordements illicites et anarchiques, avec une augmentation du taux de valorisation des eaux usées traitées et une extension des domaines de réutilisation de ces eaux, en vue de contribuer à la préservation des espaces verts et de la propreté de l'environnement urbain de la capitale.

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Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la nécessité de protéger de la pollution les oueds, notamment oued El Harrach, oued Mazafran et oued El Hamiz, et de lutter contre les rejets anarchiques, tout en élargissant l'utilisation de la numérisation dans la gestion pour assurer une meilleure maîtrise du système hydrique et accélérer les interventions.

Au cours de la réunion, tenue au siège de la wilaya, il a aussi été convenu d'installer une commission technique intersectorielle comprenant les wilayas d'Alger, de Boumerdès, de Tipasa et de Blida, qui sera chargée de suivre la situation du service public d'alimentation en eau potable (AEP) et d'assainissement et de renforcer la coordination entre les différents intervenants.

A cette occasion, le ministre a annoncé l'organisation de rencontres périodiques sur le suivi de la mise en oeuvre des programmes et des projets sur le terrain.

M. Rabehi a, de son côté, proposé l'élaboration d'un programme spécial pour appuyer la wilaya d'Alger, visant à remédier aux insuffisances enregistrées et à renforcer les infrastructures du secteur, permettant ainsi d'améliorer le service public de l'eau, de suivre l'expansion urbaine et la hausse continue de la demande en eau potable, tout en garantissant la continuité de l'approvisionnement et en veillant à améliorer les performances des réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement dans l'ensemble des communes de la capitale.

La plupart des mesures prises "interviennent dans le contexte de l'expansion urbaine rapide que connaît la capitale, notamment avec les nouveaux pôles urbains, entraînant une augmentation constante de la demande en eau", relève le communiqué, soulignant "la nécessité de renforcer le système hydraulique pour continuer à assurer un service public régulier et stable".

Les indicateurs du service public de l'eau dans la capitale présentés au cours de la réunion font état d'une production quotidienne de 1,1 million de mètres cubes d'eau potable, destinée à répondre aux besoins de plus de 4,6 millions d'habitants, à travers un réseau de distribution s'étendant sur plus de 809,2 kilomètres.

La capitale s'appuie sur un système diversifié de sources d'approvisionnement. Ainsi, 62% de l'eau proviennent de dix stations de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de production de 690.000 m3/jour et 21% sont fournis par quatre barrages produisant jusqu'à 227.000 m3/jour, tandis que 17% proviennent des eaux souterraines avec une capacité de production estimée à 192.000 m3/jour. La capacité globale de stockage atteint près d'un million de mètres cubes, répartie sur environ 180 réservoirs.

Concernant le secteur de l'assainissement, près de 250.000 m3 d'eaux usées sont traitées quotidiennement grâce à six stations d'épuration d'une capacité totale de 600.000 m3/jour, en plus de la réutilisation d'environ un million de mètres cubes d'eaux épurées chaque année, notamment pour l'irrigation.

Au terme de la réunion, le ministre de l'Hydraulique a insisté sur "la nécessité de poursuivre la mobilisation et le travail sur le terrain, d'intervenir rapidement pour réparer les pannes, tout en veillant à informer régulièrement les citoyens des programmes de maintenance ou des éventuelles perturbations susceptibles d'affecter l'alimentation en eau, afin de garantir un service public de qualité répondant aux attentes des habitants de la wilaya d'Alger".

A noter que la réunion s'est déroulée en présence de l'Inspecteur général du ministère de l'Hydraulique, des cadres de l'administration centrale, des PDG des établissements sous tutelle, ainsi que du secrétaire général de la wilaya et des walis délégués.