Soudan: Le Premier ministre s'entretient avec Nazir Tirik des questions relatives à la cohésion sociale

- Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, s'est entretenu samedi avec le président du Haut Conseil des Nazirs des Beja et des chefferies indépendantes, Mohamed Al-Amin Tirik, en présence du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdallah Mohamed.

La rencontre a porté sur plusieurs questions d'intérêt national et communautaire, ainsi que sur les moyens de renforcer la cohésion du tissu social et de consolider les liens entre ses différentes composantes, dans l'intérêt supérieur de la société.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'entretien, Mohamed Al-Amin Tirik a qualifié la rencontre de fructueuse, indiquant qu'elle avait permis d'examiner plusieurs dossiers prioritaires concernant les citoyens, au premier rang desquels les conditions de vie et la sécurité.

Il a ajouté qu'il a adressé ses félicitations au Premier ministre pour les victoires remportées par les Forces armées soudanaises, exprimant le souhait de voir le pays enregistrer davantage de progrès et de succès.