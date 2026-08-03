Soudan: Musa Hilal appelle les Mahamid à se tenir à l'écart de tout projet de déstabilisation mené par la famille Dagalo

1 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le président du Conseil soudanais de l'Éveil révolutionnaire, Musa Hilal, a appelé les membres de la tribu des Mahamid, au Soudan comme à l'étranger, à se tenir à l'écart de tout projet de déstabilisation ou initiative politico-militaire menée par la famille Dagalo.

Dans un communiqué publié samedi, il a affirmé que les Mahamid ne sauraient être associés à une quelconque action portant atteinte à l'unité du Soudan, exhortant les membres de la tribu combattant aux côtés de la milice à se retirer immédiatement des combats.

Il a également réaffirmé le soutien des Mahamid à l'État et à ses institutions nationales, mettant en garde les jeunes contre les appels à la mobilisation et les promesses susceptibles de les entraîner dans un conflit contraire aux intérêts du pays.

Musa Hilal a enfin appelé les chefs tribaux du Darfour et du Nord Kordofan à renoncer à leur soutien à la milice, à revenir dans le giron de la nation et à rejeter toute mobilisation contre l'armée soudanaise.

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