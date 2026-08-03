Soudan: Le ministre des AE s'entretient avec son homologue yéménite

Khartoum, 1er Août 2026 (SUNA) - Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohieddine Salem Ahmed, s'est entretenu par téléphone avec la ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Afrah Abdulaziz Al-Zouba, afin de la féliciter pour sa nomination à la tête de la diplomatie yéménite.

Au cours de l'entretien, les deux ministres ont souligné la solidité des relations historiques entre le Soudan et le Yémen et ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux pays.

Ils ont également examiné les développements régionaux, en particulier la sécurité de la mer Rouge, insistant sur la nécessité de renforcer la coordination entre les États riverains afin de préserver la sécurité maritime, la liberté de navigation et la stabilité régionale.

Les deux responsables sont convenus de poursuivre les consultations et la coordination sur les questions d'intérêt commun et de développer davantage les relations bilatérales.