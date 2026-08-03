Soudan: L'ambassade du Soudan à Vienne célèbre le 70e anniversaire des relations diplomatiques avec l'Autriche

- L'ambassade de la République du Soudan à Vienne a célébré le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Soudan et l'Autriche lors d'une réception organisée à l'Académie diplomatique de Vienne, en présence de représentants du ministère autrichien des Affaires étrangères, d'organisations internationales, du corps diplomatique et de partenaires autrichiens.

L'ambassadeur du Soudan en Autriche, Majdi Ahmed Mufaddal, a souligné la solidité des relations bilatérales et les perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la reconstruction et des organisations internationales basées à Vienne.

Le représentant du ministère autrichien des Affaires étrangères, Christoph Maybenberg, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la stabilité au Soudan et à renforcer la coopération économique et de développement.

La cérémonie s'est conclue par un hommage rendu à l'ambassadeur soudanais en reconnaissance de sa contribution au renforcement des relations entre les deux pays.