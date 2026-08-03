Angola: Football/Dames - Primeiro d'Agosto s'impose et prend la tête du groupe B

Luanda — L'équipe de Primeiro d'Agosto, a battu, samedi, au stade França Ndalu, 4 de Junho 3-1 et s'est emparée de la première place du groupe B du Championnat national féminin senior de football.

Après avoir écrasé Sagrada Esperança 5-0 lors de la première journée, l'équipe militaire est revenue déterminée et a dominé la rencontre, ne laissant que peu d'occasions à l'adversaire de la province de Huambo.

Les buts ont été marqués par Marleny (12e minute), Renata (35e minute, sur penalty) et Cândida (61e minute).

Naomi a réduit l'écart pour 4 de Junho à la 95e minute.

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Dans les autres matches du Groupe B, la Sagrada Esperança a battu le Gloriosos FC 2-1 à Campo do Sequele, tandis que Wiliete de Benguela a battu le Galácticos FC 1-0 à Catetão.

Avec ce résultat, 1º de Agosto mène le groupe B avec six points.

Le Galácticos FC, Wiliete de Benguela, Sagrada Esperança et Gloriosos FC ont chacun trois points.

La compétition se poursuit ce dimanche avec les matchs du groupe A, avec comme point culminant la confrontation entre Petro de Luanda et Kabuscorp, à 15 heures, au Catetão.

Au Campo do Sequele, à 10 heures, l'Escolinha de Futebol Jó Sely affronte l'Academia VGC de Moxico. Malanje Esporte Clube bénéficie d'un laissez-passer pour ce tour.