Angola: L'Église catholique sollicite des investissements privés dans le tourisme religieux

Lubango ( — Le vicaire de l'archidiocèse de Lubango, le père Maurício Kapembe, a lancé samedi un appel à un accroissement des investissements privés dans le tourisme religieux à Huíla, considérant les Fêtes de Nossa Senhora do Monte (Notre-Dame du Mont) comme une opportunité de dynamiser le développement économique, social et culturel de l'Angola.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 124e édition des Fêtes de Notre-Dame du Mont, le prêtre a déclaré que l'événement réunit les conditions nécessaires pour revitaliser divers secteurs, tels que le tourisme, le commerce, le sport, la citoyenneté et le renforcement des valeurs familiales, sans pour autant perdre son essence religieuse.

Selon le vicaire, l'événement de cette année revêt une importance particulière, car il précède la célébration du jubilé, prévue en 2026, année de la 125e édition, qui sera l'occasion d'une profonde réflexion sur la trajectoire et l'avenir de la plus importante manifestation religieuse de la province.

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Il a soutenu que la préparation du jubilé devait inclure une évaluation de l'héritage des festivités, des retombées positives pour la ville de Lubango, pour Huíla et pour le pays, ainsi que des défis à relever pour en renforcer l'impact.

Maurício Kapembe a souligné que les Fêtes de Notre-Dame du Mont constituent une occasion de promouvoir le tourisme religieux et de loisirs, d'attirer des visiteurs, d'encourager la convivialité entre les familles et de consolider l'identité culturelle et spirituelle de la région.

Sur le plan spirituel, il a rappelé que le développement humain doit aller de pair avec la foi, insistant sur le fait que les efforts humains portent des fruits durables lorsqu'ils sont accompagnés de la bénédiction divine.

Citant le Psaume 127, il a rappelé que « si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain », affirmant que la confiance en Dieu doit guider les initiatives de développement des communautés.

Il a ajouté que la religion, lorsqu'elle remplit sa véritable mission, contribue à la formation morale des citoyens, favorise l'équilibre émotionnel, renforce l'harmonie sociale et influence positivement la culture et le progrès des sociétés.

Par conséquent, il a jugé nécessaire de valoriser l'investissement religieux, le considérant comme un élément important pour le développement intégral des personnes et pour la construction d'une société plus solidaire et pacifique.

La cérémonie d'ouverture des festivités s'est déroulée au Sanctuaire Notre-Dame du Mont et a réuni le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, l'administrateur municipal de Lubango, Lisender André, des représentants de partis politiques, des députés, des représentants des autorités judiciaires, militaires et policières, des universitaires, des autorités religieuses et traditionnelles, des hommes d'affaires, des artistes, des athlètes et des centaines de fidèles.