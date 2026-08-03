Angola: Un spécialiste souligne le potentiel de croissance agricole du pays

Le directeur général de Rainbow Agro en Angola, Klaus Gunther Urban, a défendu samedi la nécessité de faciliter l'accès au financement et de renforcer l'assistance technique aux producteurs afin de libérer le fort potentiel de croissance de l'agriculture angolaise.

S'exprimant devant la presse lors de la deuxième édition de la Journée de Champs, promue par la ferme agro-pastorale Nelson Rodrigues à Dombe Grande, dans la province de Benguela, le responsable a également plaidé pour des investissements dans la formation de personnel spécialisé afin d'accélérer la croissance du secteur agricole.

Klaus Gunther Urban, agronome brésilien, encourage un renforcement de la formation technique supérieure en agronomie, considérant que la croissance durable de l'agriculture dépendra aussi de la qualification des ressources humaines.

Suggérant un renforcement de la coopération internationale entre les universités, le spécialiste affirme que les échanges de professeurs, de chercheurs et d'étudiants avec d'autres pays accéléreront le transfert de connaissances scientifiques et technologiques vers le secteur agricole angolais.

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« L'Angola possède un secteur agricole très prometteur, encore modeste, mais en forte croissance grâce à son potentiel considérable », a-t-il déclaré, prédisant une agriculture plus moderne, productive et compétitive.

Selon Klaus Gunther Urban, Rainbow Agro, multinationale chinoise présente dans environ 120 pays, entend contribuer à cette croissance en fournissant de nouvelles technologies et des solutions phytosanitaires adaptées aux besoins des agriculteurs angolais.

L'ingénieur a toutefois souligné que les politiques publiques du secteur doivent tenir compte des spécificités des différents profils de producteurs présents dans le pays.

D'après lui, les agriculteurs familiaux ont avant tout besoin de conditions leur permettant de garantir un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de leurs familles et rester à la campagne, en évitant l'exode rural.

Les producteurs commerciaux, a-t-il expliqué, sont confrontés à des défis différents, principalement liés à l'accès au crédit, aux technologies, à une assistance technique qualifiée et aux marchés.

« Ces agriculteurs ont besoin de sources de financement à taux d'intérêt accessibles, de meilleures conditions pour vendre leur production, d'un accès aux intrants agricoles et à une main-d'oeuvre qualifiée pour accroître leur productivité », a-t-il affirmé.

L'accès au crédit demeure un obstacle majeur

Interrogé sur les politiques publiques visant à dynamiser l'agriculture, Klaus Gunther Urban a reconnu les efforts déployés par le Gouvernement angolais, mais a estimé que les difficultés d'accès au financement agricole persistent.

Selon lui, bien que des lignes de crédit existent, de nombreux producteurs continuent de se heurter à des obstacles pour obtenir des financements auprès des institutions bancaires.

« Un agriculteur sans argent ne peut pas investir. Souvent, le financement est disponible, mais les exigences des banques rendent l'accès aux ressources difficile », a-t-il souligné.

Le responsable a également mis en avant le rôle de l'Institut de développement agricole (IDA) dans la vulgarisation agricole, plaidant pour le renforcement des actions d'assistance technique aux petits exploitants.

« Plus l'IDA s'investit dans le transfert de connaissances sur le terrain, plus les petits producteurs en bénéficieront », a-t-il déclaré.

Concernant les politiques de protection de la production nationale, Klaus Gunther Urban a estimé que le gouvernement doit trouver un équilibre délicat entre encourager les agriculteurs locaux et garantir l'approvisionnement alimentaire de la population.

« Le rôle du Gouvernement est de garantir la sécurité alimentaire de la population tout en protégeant les agriculteurs. C'est une gestion complexe, car des réserves de marché excessives peuvent entraîner une hausse des prix pour le consommateur », a-t-il expliqué.

Analyse des sols

Par ailleurs, l'ingénieur brésilien a également plaidé pour un investissement accru dans l'analyse des sols agricoles avant l'élaboration des plans de fertilisation.

Selon lui, les différents types de sols présents en Angola requièrent des approches techniques spécifiques, rendant indispensable le recours à des laboratoires spécialisés pour déterminer les besoins nutritionnels de chaque zone cultivée.

Comparant ce processus à des examens médicaux, il a affirmé que l'agriculteur doit d'abord connaître les caractéristiques de son sol avant de choisir les engrais ou amendements à utiliser.

« Ce n'est pas encore une pratique courante en Angola, mais cela devrait être la première étape pour optimiser la productivité et réduire les coûts », a-t-il conclu.

La deuxième édition de la Journée de démonstration a permis de présenter le nouveau pesticide Upaxial + Colam, développé pour lutter contre la mouche blanche et d'autres ravageurs agricoles, et dont la distribution aux agriculteurs débutera lundi prochain.