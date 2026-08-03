Angola: UNITEL rétablit ses services de messagerie et de rechargement

Luanda — L'opérateur de téléphonie mobile UNITEL a rétabli vendredi ses services de messagerie et de rechargement électronique via ses canaux habituels, dans le cadre du rétablissement progressif de son réseau suite à une cyber-attaque.

Dans un communiqué, l'opérateur, entré en bourse mercredi 29 juillet, indique que les services d'accès à Internet et de données en 4G et 5G sont également disponibles sur une grande partie de son réseau.

L'entreprise assure qu'elle continuera d'informer le marché et les investisseurs de toute évolution significative, conformément aux obligations légales qui lui incombent en tant que société cotée en bourse.

Elle reste déterminée à rétablir la pleine normalisation de ses services dans les prochains jours.

UNITEL a été la cible d'une cyber-attaque le 28 juillet dernier à 2 h 20, qui a partiellement affecté ses services, notamment la voix, les données et l'accès à Internet sur l'ensemble du territoire national, pour les particuliers comme pour les professionnels.

Le rétablissement des services a toutefois commencé progressivement et localement à partir de 11 h 45 le 29 juillet, la couverture nationale des réseaux 2G et 3G étant rétablie dans tout le pays vers 23 h le 30 juillet.