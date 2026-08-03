Ile Maurice: Les collectivités locales mobilisées pour agir au plus près des communautés

La lutte contre la drogue se joue aussi au niveau local. C'est dans cette perspective que la National Agency for Drug Control (NADC), en collaboration avec le ministère des Collectivités locales, a réuni le jeudi 30 juillet des représentants des municipalités et des conseils de district, ainsi que des conseillers municipaux et de village, pour un atelier de travail à la municipalité de Port-Louis.

L'objectif était de renforcer l'implication des collectivités locales dans les actions de prévention et d'améliorer la coordination entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre la consommation de drogue.

Prenant la parole, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a appelé les 12 collectivités locales à intégrer des initiatives de prévention dans leurs programmes annuels. Il a également insisté sur la nécessité d'une collaboration avec les écoles, les clubs de jeunesse, les organisations religieuses, les professionnels de santé, la police et la NADC.

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Selon lui, les collectivités disposent d'un rôle stratégique en raison de leur proximité avec les habitants. À travers les centres communautaires, les marchés, les salles polyvalentes ou encore les activités organisées dans les villages, elles sont en contact direct avec les communautés et peuvent contribuer à développer des actions ciblées, notamment auprès des jeunes et des familles.

Le ministre a cité plusieurs pistes, parmi lesquelles des causeries, des rencontres de sensibilisation, des tournois sportifs ou encore des activités culturelles destinées à offrir aux jeunes des espaces d'expression et des alternatives positives.

Cette mobilisation intervient alors que la consommation de drogue continue de représenter un défi majeur. En 2024, environ 1 000 admissions liées à l'usage de drogues ont été recensées dans les établissements hospitaliers du pays, tandis que les centres de réhabilitation poursuivent leur accompagnement auprès des personnes concernées. Ranjiv Woochit a notamment attiré l'attention sur la progression des drogues synthétiques, particulièrement chez les jeunes.

Derrière chaque statistique, il y a une famille qui demande de l'aide, du soutien et espère un meilleur lendemain», a-t-il déclaré, appelant à une réponse collective face à ce phénomène.

Enfin, le Chief Executive Officer du NADC, Kunal Naik, a présenté les axes prioritaires de l'agence, avec un accent particulier sur la prévention auprès des jeunes.