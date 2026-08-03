Ile Maurice: «Junior ministers» - Des changements attendus au sein du gouvernement

3 Août 2026
L'Express (Port Louis)

À la suite de la révocation de Sydney Pierre de ses fonctions de junior minister au Tourisme et de la démission de Joanna Bérenger de son poste de junior minister à l'Environnement, deux postes seraient actuellement vacants au sein du gouvernement.

Selon nos informations et des informations circulant dans les milieux gouvernementaux, la députée du Parti travailliste, Anabelle Savabaddy, aurait été choisie pour succéder à Sydney Pierre au poste de junior minister au Tourisme.

D'autres changements seraient également envisagés. Selon les informations qui circulent, Tony Apollon, député du Mouvement militant mauricien, serait appelé à occuper le poste de junior minister au ministère des Sports. Karen Foo Kune-Bacha, actuelle junior minister aux Sports, serait quant à elle transférée au ministère de l'Environnement, toujours en qualité de junior minister.

Toutefois, selon nos informations, les lettres officielles en vue de leur prestation de serment ne leur auraient pas encore été envoyées. Ces nominations n'ont, à ce stade, fait l'objet d'aucune confirmation officielle.

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